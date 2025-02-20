Стало известно, где продолжит карьеру Даку

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сегодня, 11:17

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что нападающий казанцев останется в команде.

Я уже говорил, что до лета Мирлинд останется у нас. Официальных предложений в клуб не поступало.

Напомним, Даку перешёл в «Рубин» из «Осиека» в июле 2023 года за 1,2 миллиона евро. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 19 матчей, 9 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Даку проявлял «Локомотив».