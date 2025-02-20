Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, где продолжит карьеру Даку

сегодня, 11:17

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что нападающий казанцев Мирлинд Даку останется в команде.

Я уже говорил, что до лета Мирлинд останется у нас. Официальных предложений в клуб не поступало.

Напомним, Даку перешёл в «Рубин» из «Осиека» в июле 2023 года за 1,2 миллиона евро. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда 19 матчей, 9 голов и 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Даку проявлял «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА по ситуации с Камило
18 февраля
ОфициальноКабутов подписал новое соглашение с «Рубином»
18 февраля
В «Баварии» оценили вероятность продления контракта с Киммихом
17 февраля
СлухиСалах изменил решение о своём будущем
17 февраля
В «Ахмате» заявили о полном доверии клуба к Ташуеву
16 февраля
Слухи«Милан» продлит контракт со своим капитаном, которым интересуется ПСЖ
16 февраля
Все комментарии
mgvkb6842cjf
mgvkb6842cjf
сегодня в 11:41
Один из основных в Рубине, без него будет трудно.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:25, ред.
Такой и самим пригодится... пусть играет до конца контракта.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 