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Зидан обсуждает с Федерацией футбола Франции детали контракта

вчера, 13:27

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.

Нынешний наставник команды Дидье Дешам покинет команду после чемпионата мира-2026.

Сообщается, что Зидан уже обсуждает с Федерацией футбола Франции детали соглашения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:39
чему быть, того не миновать
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:52
Принято!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 19:58
Лайк за "Человека в футляре".
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:10
Зидан, для большинства французских игроков является кумиром детства, героем нации (после победного ЧМ 98) и т.д. Авторитет у него нереальный, Мбаппе и остальные будут счастливы играть под его руководством, а это уже огромная польза для тренера. Поколение у французов сильное, выбор игроков на всех позициях огромный, лично мне будет интересно посмотреть на его работу в сборной!
Дешам мололец, многое дал сборной и в качестве игрока,и в качестве тренера, но он засиделся в сборной, пора отдохнуть
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:58
...не говори,так дурака валял себе на здоровья!!!
shur
shur
вчера в 16:54
...как бы не сложился ЧМ-26, есть все предпосылки его выиграть,потому что французкие мастера везде на слуху и везде вишенки на любом торте!!! Дешам сам по себе, по типажу , человек скорей притягивающий к себе, чем не позитивный! Сборная Франции
всегда является грозной силою и борется до последнего, одна из постоянный фаворитов на золото!!!
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 16:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:18
У А.П.Чехова уже было на тему ,,Как бы чего не случилось".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:03
Посмотрим ,как Зидан поможет сборной Франции.
AKH
AKH
вчера в 15:16
Дай бог, лично я заждался..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:37
Сразу после Евро 2024 Дешам стоило уйти. Команде нужны свежие тренерские идеи.
матос
матос ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 14:33
без нас легко разберуться! ДЛЯ/ ВСЕХ , ОН БЕЗДАРЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
матос
матос
вчера в 14:31
на комуналку не хватает?))))))))))))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:09
Зидан, после второго захода в Реал, понял, что всегда везти не будет и решил не спешить развенчивать миф о себе как топовом тренере работой в другом клубе, поэтому просто решил ждать, когда Дешам освободит место.
На такой работе всегда можно сослаться на недостаток сыгранности или запредельный настрой соперника на отдельно взятую игру. Тем более, что в его распоряжении будут одни из самых сильных игроков мира.
И всё-таки есть сомнение, что у Зидана получится в сборной. Как бы недостаток мастерства не наложился на проблемных игроков со звёздной болезнью и недооценкой соперников.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:51
Чего-то рано корову пилят, еще год считай
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51
Я его ждал всё-таки в Реале или Ювентусе .
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:48
Столько лет ждал))) наверно самая халявная работа))
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