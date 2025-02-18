Зидан обсуждает с Федерацией футбола Франции детали контракта

Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.
Нынешний наставник команды Дидье Дешам покинет команду после чемпионата мира-2026.
Сообщается, что Зидан уже обсуждает с Федерацией футбола Франции детали соглашения.
Зинедин Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.
Нынешний наставник команды Дидье Дешам покинет команду после чемпионата мира-2026.
Сообщается, что Зидан уже обсуждает с Федерацией футбола Франции детали соглашения.
На такой работе всегда можно сослаться на недостаток сыгранности или запредельный настрой соперника на отдельно взятую игру. Тем более, что в его распоряжении будут одни из самых сильных игроков мира.
И всё-таки есть сомнение, что у Зидана получится в сборной. Как бы недостаток мастерства не наложился на проблемных игроков со звёздной болезнью и недооценкой соперников.
На такой работе всегда можно сослаться на недостаток сыгранности или запредельный настрой соперника на отдельно взятую игру. Тем более, что в его распоряжении будут одни из самых сильных игроков мира.
И всё-таки есть сомнение, что у Зидана получится в сборной. Как бы недостаток мастерства не наложился на проблемных игроков со звёздной болезнью и недооценкой соперников.
всегда является грозной силою и борется до последнего, одна из постоянный фаворитов на золото!!!
всегда является грозной силою и борется до последнего, одна из постоянный фаворитов на золото!!!