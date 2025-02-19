Ираола может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

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вчера, 11:08

В случае ухода из «Реала» летом текущего года наставник «Борнмута» может быть включен в число кандидатов на пост главного тренера испанской команды.

Выступления команды Ираолы в АПЛ не остались незамеченными руководством мадридского клуба. В настоящий момент «вишни» занимают пятое место в турнирной таблице.

Помимо «Реала», интерес к услугам испанского специалиста проявляет также лондонский «Тоттенхэм».