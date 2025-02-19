Ираола может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

В случае ухода Карло Анчелотти из «Реала» летом текущего года наставник «Борнмута» Андони Ираола может быть включен в число кандидатов на пост главного тренера испанской команды.
Выступления команды Ираолы в АПЛ не остались незамеченными руководством мадридского клуба. В настоящий момент «вишни» занимают пятое место в турнирной таблице.
Помимо «Реала», интерес к услугам испанского специалиста проявляет также лондонский «Тоттенхэм».
но Ираола Реал не возглавит !
но Ираола Реал не возглавит !
Ола"....адиос ИраОла....!!!
Ола"....адиос ИраОла....!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✊✊✊✊✊✊✊💪💪💪💪💪💪💪
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✊✊✊✊✊✊✊💪💪💪💪💪💪💪
Вот на счёт самоуверенности больше всего и переживаю. Так часто бывает, что после хорошо проведённой игры, футболисты расслабляются, за что их и наказывает соперник. Гвардиоле сейчас уже нечего терять, АПЛ проиграна, Кубок Лиги проигран, остаётся только надежда на ЛЧ, так что осторожничать он точно сегодня не будет, и попрёт сразу с шашкой наголо, в этом я уверен. И тут главное, чтобы Реал сделал то, что он лучше всего умеет, словить соперника на контратаках. В общем, как говориться: будем посмотреть.
Вот на счёт самоуверенности больше всего и переживаю. Так часто бывает, что после хорошо проведённой игры, футболисты расслабляются, за что их и наказывает соперник. Гвардиоле сейчас уже нечего терять, АПЛ проиграна, Кубок Лиги проигран, остаётся только надежда на ЛЧ, так что осторожничать он точно сегодня не будет, и попрёт сразу с шашкой наголо, в этом я уверен. И тут главное, чтобы Реал сделал то, что он лучше всего умеет, словить соперника на контратаках. В общем, как говориться: будем посмотреть.
Да, это, я так, пошутил.
Сегодня за вас!!!!!!! Будет непросто, знаю, но играете дома и победа в первой игре должна придать уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.
Вобщем- Удачи!!!!!!!
Да, это, я так, пошутил.
Сегодня за вас!!!!!!! Будет непросто, знаю, но играете дома и победа в первой игре должна придать уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.
Вобщем- Удачи!!!!!!!