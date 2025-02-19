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Ираола может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

вчера, 11:08

В случае ухода Карло Анчелотти из «Реала» летом текущего года наставник «Борнмута» Андони Ираола может быть включен в число кандидатов на пост главного тренера испанской команды.

Выступления команды Ираолы в АПЛ не остались незамеченными руководством мадридского клуба. В настоящий момент «вишни» занимают пятое место в турнирной таблице.

Помимо «Реала», интерес к услугам испанского специалиста проявляет также лондонский «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:53
Баск в Реале? Сомневаюсь. Атлетик Бильбао в свое время отличался тем, что в основном баски там играли, у них "своя секта". И человек вышедший из этой секты, воспитанный ими наврядли пойдет в Реал....
112910415
112910415
вчера в 18:53
обсуждать можно всё, что угодно ...
но Ираола Реал не возглавит !
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:17
Ираола проделывал шикарную работу и в Райо и в Борнмуте, поэтому следующим шагом его тренерской карьеры должен стать более крупный клуб, не ТОП, а что то ближе к тому. Прт всём моем уважении к Ираоле, но в Реал ему еще рано! Авторитета такого нет, что бы условных Вини,Джудов и всех остальных "звездочек" на место ставить! А так, тренер впечатляет своей работой
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:57
ИраОля Андон
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:46
...ну тогда мы "Ире- не будем говорит волшебное слово по испански
Ола"....адиос ИраОла....!!!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:08
Думаю, расслабленности у Реала не будет, тем более, в свете последних неудач. Другое дело, что соперник непростой и конечно будет бороться. Будем надеяться и верить в победу, а там, как БОГ даст!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✊✊✊✊✊✊✊💪💪💪💪💪💪💪
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:54
Бред и очередная утка от журналюг. Тем более Ираола уже тренировал в Испании, три года был наставником Райо Вельекано, и не добился ровным счётом ничего. Да и нет у него ни малейшего опыта работы с большими клубами, нет никакого авторитета, которым бы он мог давить на игроков. А такие монстры как Винисиус, Беллингем и Мбаппе сожрут его и не подавятся.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:41
Доброго здоровья, Виктор!!!

Вот на счёт самоуверенности больше всего и переживаю. Так часто бывает, что после хорошо проведённой игры, футболисты расслабляются, за что их и наказывает соперник. Гвардиоле сейчас уже нечего терять, АПЛ проиграна, Кубок Лиги проигран, остаётся только надежда на ЛЧ, так что осторожничать он точно сегодня не будет, и попрёт сразу с шашкой наголо, в этом я уверен. И тут главное, чтобы Реал сделал то, что он лучше всего умеет, словить соперника на контратаках. В общем, как говориться: будем посмотреть.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:40
Ираола хорошую работу делает, но реал не для него
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:31
Приветствую, Виталий!!!
Да, это, я так, пошутил.
Сегодня за вас!!!!!!! Будет непросто, знаю, но играете дома и победа в первой игре должна придать уверенности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.

Вобщем- Удачи!!!!!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:26
Не в коем случае!!! Нам тренер-истеричка не нужен. У нас игроков-истеричек хватает, вроде Винисиуса и Беллингема, представь что будет если они объединятся))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:24
Ентому товарищу уже 42..., - слишком старый!!
Capral
Capral
вчера в 11:19
Глупости, всё это. Было бы прикольно, если бы Анчи и Гвард поменялись местами в клубах. Думаю, было бы на что посмотреть...
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