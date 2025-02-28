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Моуриньо подал в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме

вчера, 19:01

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо подал иск в суд против «Галатасарая», требуя компенсацию за моральный ущерб.

Данное решение было принято после того, как португальский специалист был обвинен представителями «Галатасарая» в расизме и неуважении к турецкому народу за высказывание о том, что игроки команды «прыгали как обезьяны».

Тренер настаивает на возмещении ему 1 907 000 лир (примерно 50 тысяч евро) в качестве компенсации за посягательство на его личные права.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:52
Эх, спёкся уже в конец некогда классный тренер. Крышняк поехал. В открытую говорить такое, потом повторить ещё, а потом плакаться и требовать какую то компенсацию 🤦🏽‍♂️😂
Romeo 777
Romeo 777 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:48
Да что сдавливать то Фенербахче 😁 они вечно вторыми были и так остаются. Последний раз чемпионами были больше 10 лет назад. Ничего не меняется.
А самому Моуриньо надо следить за словами, я представляю как бы он начал истерить на весь мир, если бы кто то его и его игроков назвал обезьянами)) Примечательно, что в тот же день Галатасарай в ответ выложили подборку видео с выходками самого Моуриньо и его Фенербахче с прошлого и текущего сезона 😂 там ещё вопрос, кто есть примат)
протон
протон
вчера в 19:17
То, что его обвинили в расизме - полная ересь, бред собачий просто. До этого момента не хотел верить в то, что турецкая суперлига монополизирована Галатасараем, и что лига коррумпирована, но после такого - поверил. Они нагло, не стесняясь всеми нечестными путями пытаются сдавить Фенербахче. Хотят заткнуть рот самому Жозе Моуринью)), но не на того они нарвалились...
Гость
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