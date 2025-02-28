Моуриньо подал в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо подал иск в суд против «Галатасарая», требуя компенсацию за моральный ущерб.
Данное решение было принято после того, как португальский специалист был обвинен представителями «Галатасарая» в расизме и неуважении к турецкому народу за высказывание о том, что игроки команды «прыгали как обезьяны».
Тренер настаивает на возмещении ему 1 907 000 лир (примерно 50 тысяч евро) в качестве компенсации за посягательство на его личные права.
А самому Моуриньо надо следить за словами, я представляю как бы он начал истерить на весь мир, если бы кто то его и его игроков назвал обезьянами)) Примечательно, что в тот же день Галатасарай в ответ выложили подборку видео с выходками самого Моуриньо и его Фенербахче с прошлого и текущего сезона 😂 там ещё вопрос, кто есть примат)
А самому Моуриньо надо следить за словами, я представляю как бы он начал истерить на весь мир, если бы кто то его и его игроков назвал обезьянами)) Примечательно, что в тот же день Галатасарай в ответ выложили подборку видео с выходками самого Моуриньо и его Фенербахче с прошлого и текущего сезона 😂 там ещё вопрос, кто есть примат)