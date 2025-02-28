Моуриньо подал в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме

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вчера, 19:01

Главный тренер «Фенербахче» подал иск в суд против «Галатасарая», требуя компенсацию за моральный ущерб.

Данное решение было принято после того, как португальский специалист был обвинен представителями «Галатасарая» в расизме и неуважении к турецкому народу за высказывание о том, что игроки команды «прыгали как обезьяны».

Тренер настаивает на возмещении ему 1 907 000 лир (примерно 50 тысяч евро) в качестве компенсации за посягательство на его личные права.