Окончательное решение по регистрации Ольмо вынесут в начале апреля

В январе Высший совет по спорту (CSD) принял решение о временной регистрации игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил намерение оспорить это решение.
Ла Лига направила апелляцию в CSD, касающуюся сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на стадионе «Камп Ноу». По мнению Лиги, полученные от этой сделки 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для «Барселоны», вызывают подозрения.
CSD планирует вынести решение по апелляции Ла Лиги до 7 апреля. Совет должен принять сторону «Барселоны» или удовлетворить просьбу Лиги об отмене регистрации игроков в связи с несвоевременным предоставлением клубом требуемой документации.
По информации источника, руководство «Барселоны» спокойно относится к рассмотрению жалоб и настроено оптимистично по поводу окончательного решения CSD.
Интересно голы Ольмо отменят тогда которыми он тащит Барсу как вчера?)...
Интересно голы Ольмо отменят тогда которыми он тащит Барсу как вчера?)...
и кто из них посмеется над кем
и кто из них посмеется над кем