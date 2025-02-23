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Окончательное решение по регистрации Ольмо вынесут в начале апреля

вчера, 17:18

В январе Высший совет по спорту (CSD) принял решение о временной регистрации игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил намерение оспорить это решение.

Ла Лига направила апелляцию в CSD, касающуюся сделки «Барселоны» по продаже VIP-мест на стадионе «Камп Ноу». По мнению Лиги, полученные от этой сделки 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для «Барселоны», вызывают подозрения.

CSD планирует вынести решение по апелляции Ла Лиги до 7 апреля. Совет должен принять сторону «Барселоны» или удовлетворить просьбу Лиги об отмене регистрации игроков в связи с несвоевременным предоставлением клубом требуемой документации.

По информации источника, руководство «Барселоны» спокойно относится к рассмотрению жалоб и настроено оптимистично по поводу окончательного решения CSD.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:41
...по крайней мере не советую Ольмо у нас на Тёплом Стане тусоваться,сразу без регистрации повяжут,к бабке не ходи...!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:52
"или удовлетворить просьбу Лиги об отмене регистрации игроков в связи с несвоевременным предоставлением клубом требуемой документации"...
Интересно голы Ольмо отменят тогда которыми он тащит Барсу как вчера?)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:25, ред.
в 1 апреля узнаем, что придумали Тебас и Лапорта))
и кто из них посмеется над кем
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Словосочетания начало апреля, несколько настораживает, может для большей уверенности на май перенести...)
4fu9zwb9ujb6
4fu9zwb9ujb6
вчера в 17:19
Хотелось бы, чтобы все это закончилось для Барселоны удачно.
Гость
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