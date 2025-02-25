Стало известно, когда CAS рассмотрит дело ЦСКА и «Вест Хэма»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело «армейцев» и «Вест Хэма» в конце марта.
Заседание против «Вест Хэма» состоится в конце марта. Сейчас уже нет никаких диалогов, должно быть вынесено решение. Мы надеемся, что будет аналогичное решение по спору с «Херенвеном».
Напомним, 11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров. В нём было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича. Тогда же отмечалось, что если англичане не выплатят задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро. Также «Вест Хэму» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.
Ранее ФИФА сняла трансферный бан с ЦСКА, после того как «армейцам» удалось полностью расплатиться с «Херенвеном» за переход полузащитника Чидеры Эджуке.