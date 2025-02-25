Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, когда CAS рассмотрит дело ЦСКА и «Вест Хэма»

вчера, 15:18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело «армейцев» и «Вест Хэма» в конце марта.

Заседание против «Вест Хэма» состоится в конце марта. Сейчас уже нет никаких диалогов, должно быть вынесено решение. Мы надеемся, что будет аналогичное решение по спору с «Херенвеном».

Напомним, 11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров. В нём было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника Николы Влашича. Тогда же отмечалось, что если англичане не выплатят задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро. Также «Вест Хэму» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.

Ранее ФИФА сняла трансферный бан с ЦСКА, после того как «армейцам» удалось полностью расплатиться с «Херенвеном» за переход полузащитника Чидеры Эджуке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Окончательное решение по регистрации Ольмо вынесут в начале апреля
23 февраля
Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Эрмосо, он заплатит штраф
20 февраля
На «Барселону» подали в суд из-за трансфера Кунде в 2022 году
13 февраля
Слухи«Манчестер Сити» подал новый иск против АПЛ
07 февраля
Мемфис Депай был приговорён к условному тюремному заключению
05 февраля
ОфициальноСпортивный арбитражный суд назвал дату слушания по иску Федотова к ЦСКА
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 17:30
Пусть чемодан с деньгами в посольство РФ привезут раз перевод невозможен.
54hw2svyz877
54hw2svyz877 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:38
Наличкой возьмут
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:13
Посмотрим что получится. Удачи ЦСКА.
pkc2v6e46xzq
pkc2v6e46xzq
вчера в 15:57, ред.
Скоро и Влашич на пенсию уйдет, а дело его в суде будет жить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:29
Допустим САС вынесет решение в пользу ЦСКА. Ну и что?. Если из-за санкций, которые никто преодолеть не может, перевод денег в РФ невозможен. А отменить санкции САС не уполномочен. Англичанка, как всегда гадит.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Успехов ЦСКА в этом нелегком деле!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 