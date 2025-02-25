Стало известно, когда CAS рассмотрит дело ЦСКА и «Вест Хэма»

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вчера, 15:18

Генеральный директор ЦСКА сообщил, что Спортивный арбитражный суд ( CAS ) рассмотрит дело «армейцев» и «Вест Хэма» в конце марта.

Заседание против «Вест Хэма» состоится в конце марта. Сейчас уже нет никаких диалогов, должно быть вынесено решение. Мы надеемся, что будет аналогичное решение по спору с «Херенвеном».

Напомним, 11 июня 2023 года ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров. В нём было сказано, что «Вест Хэм» должен будет выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер полузащитника . Тогда же отмечалось, что если англичане не выплатят задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро. Также «Вест Хэму» будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.