Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Эрмосо, он заплатит штраф

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вчера, 17:13

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) избежал тюрьмы по делу о поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура запросила для Рубиалеса 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера испанской национальной команды Альберта Луке, экс-рулевого женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвинили в том, что они заставляли футболистку сообщить о взаимном характере поцелуя.

Согласно решению суда, Рубиалесу запрещено приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Помимо этого, бывший глава RFEF выплатит штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма составит более 10 тысяч евро. Решение суда может быть обжаловано.

Все остальные обвиняемые по делу оправданы.