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«Милан» рассматривает трёх кандидатов на замену Консейсау

сегодня, 12:15

«Милан» может уволить Сержиу Консейсау с должности главного тренера клуба.

Как сообщается, «россонери» рассматривают трёх кандидатов на его замену — это Сеск Фабрегас из «Комо», Роберто Де Дзерби из «Марселя» и Маурицио Сарри, который находится без работы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:35
Был в Милане Пиоли, давал отличные результаты, при живых и отлаженных Интере и Наполи, но увы, не угодил он болельщикам, руководству....и Златану, вот теперь аукается это увольнение....
Менять тренеров как перчатки смысла нет, каждый будет требовать игроков под себя и т.д и т.п....тут наверное лучше дать отработать полный сезон Консейсау, может наведет порядок. А из этих трех кандидатов лучше Де Дзебри назначить, он более интересный футбол ставит в плане зрелищности. Сеску стоит еще опыта набираться и Комо подходящий для этого проект. А Сарри....тут могут с Иброй не сработаться
Niagara
Niagara
сегодня в 13:33
Сарри? если и пригласить нового тренера то только де Дзерби
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:14
сейчас в Милане больше политические игры, а не спортивные цели.
Консейсау хороший тренер. нужна предсезонка и разобраться с составом.
например, Лофтус-Чик самый высокооплачиваемый полузащитник в Серии А.
и почти не появляется на поле. и таковых в длинный список.
Златан здесь не виноват. швед как громоотвод.
остальные руководители клуба крысы.
недаром говорят, что рыба гниет с головы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:29, ред.
Точно! Сарри туда ... это... того ..., ну в общем запихните. Да. Пусть после общения со старым окурком у Ибры аллергия на табак откроется. Хоть будет этому тупорылому шведу чем заняться.
Гость
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