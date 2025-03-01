«Милан» рассматривает трёх кандидатов на замену Консейсау

«Милан» может уволить Сержиу Консейсау с должности главного тренера клуба.
Как сообщается, «россонери» рассматривают трёх кандидатов на его замену — это Сеск Фабрегас из «Комо», Роберто Де Дзерби из «Марселя» и Маурицио Сарри, который находится без работы.
Менять тренеров как перчатки смысла нет, каждый будет требовать игроков под себя и т.д и т.п....тут наверное лучше дать отработать полный сезон Консейсау, может наведет порядок. А из этих трех кандидатов лучше Де Дзебри назначить, он более интересный футбол ставит в плане зрелищности. Сеску стоит еще опыта набираться и Комо подходящий для этого проект. А Сарри....тут могут с Иброй не сработаться
Менять тренеров как перчатки смысла нет, каждый будет требовать игроков под себя и т.д и т.п....тут наверное лучше дать отработать полный сезон Консейсау, может наведет порядок. А из этих трех кандидатов лучше Де Дзебри назначить, он более интересный футбол ставит в плане зрелищности. Сеску стоит еще опыта набираться и Комо подходящий для этого проект. А Сарри....тут могут с Иброй не сработаться
Консейсау хороший тренер. нужна предсезонка и разобраться с составом.
например, Лофтус-Чик самый высокооплачиваемый полузащитник в Серии А.
и почти не появляется на поле. и таковых в длинный список.
Златан здесь не виноват. швед как громоотвод.
остальные руководители клуба крысы.
недаром говорят, что рыба гниет с головы.
Консейсау хороший тренер. нужна предсезонка и разобраться с составом.
например, Лофтус-Чик самый высокооплачиваемый полузащитник в Серии А.
и почти не появляется на поле. и таковых в длинный список.
Златан здесь не виноват. швед как громоотвод.
остальные руководители клуба крысы.
недаром говорят, что рыба гниет с головы.