Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Румменигге: «Мы могли продать Рибери в Англию в 2008-м за 85 млн евро»

сегодня, 14:13

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как мюнхенский клуб получил крупное предложение по трансферу Франка Рибери в 2008 году.

Мы получили предложение по Франку Рибери из Англии, 85 миллионов евро в качестве трансферной платы, плюс один игрок. Мы с руководством обсуждали это часами, мы были в отчаянии. Потому что 85 миллионов евро дали бы нам возможность не беспокоиться о будущем. Но в конечном итоге мы сформировали итоговый ответ, который актуален и сегодня: «Мы не хотим быть продающим клубом, а только покупающим». Это был очень важный момент для будущего «Баварии». Мы сохранили Рибери, продлили его контракт и не продали ни одного из наших лучших игроков после этого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Родригао может вернуться в Бразилию
Сегодня, 13:54
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать одного из лидеров «Аталанты»
Сегодня, 13:31
СлухиИсак — главная трансферная цель «Барселоны» на позицию нападающего
Сегодня, 13:12
СлухиСтали известны главные претенденты на подписание Осимхена
Сегодня, 11:58
Слухи«Ювентус» готов продать Дугласа Луиса этим летом
Сегодня, 11:26
СлухиПСЖ хочет подписать полузащитника «Барселоны» Гави
Сегодня, 10:44
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:46
время показало, что боссы Баварии сделали верный шаг не продав Рибери.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 