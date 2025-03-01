Румменигге: «Мы могли продать Рибери в Англию в 2008-м за 85 млн евро»

Член совета директоров «Баварии» рассказал, как мюнхенский клуб получил крупное предложение по трансферу в 2008 году.

Мы получили предложение по Франку Рибери из Англии, 85 миллионов евро в качестве трансферной платы, плюс один игрок. Мы с руководством обсуждали это часами, мы были в отчаянии. Потому что 85 миллионов евро дали бы нам возможность не беспокоиться о будущем. Но в конечном итоге мы сформировали итоговый ответ, который актуален и сегодня: «Мы не хотим быть продающим клубом, а только покупающим». Это был очень важный момент для будущего «Баварии». Мы сохранили Рибери, продлили его контракт и не продали ни одного из наших лучших игроков после этого.