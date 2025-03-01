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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать одного из лидеров «Аталанты»

сегодня, 13:31

Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в АПЛ.

Как сообщается, вингер занимает высокое место в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в Англии Лукман выступал за «Чарльтон», «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ 9jnaz8krf8r2 (раскрыть)
сегодня в 14:32
Ну там больше платят, а это самая убедительная мотивация для карьеры
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:13
лучше в Арсенал или Ливерпуль.
МЮ , увы, кладбище талантов
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:59
То что Лукман покинет клуб у меня практически нет сомнений! А вот стоит ли ему выбирать МЮ это вопрос!
9jnaz8krf8r2
9jnaz8krf8r2
сегодня в 13:44
МЮ сейчас не лучший проект для карьеры
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