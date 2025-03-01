«Манчестер Юнайтед» хочет подписать одного из лидеров «Аталанты»

1740825086

сегодня, 13:31

Полузащитник «Аталанты» может вернуться в АПЛ .

Как сообщается, вингер занимает высокое место в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в Англии Лукман выступал за «Чарльтон», «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер».