«Манчестер Юнайтед» хочет подписать одного из лидеров «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в АПЛ.
Как сообщается, вингер занимает высокое место в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что в Англии Лукман выступал за «Чарльтон», «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер».
Полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман может вернуться в АПЛ.
Как сообщается, вингер занимает высокое место в шорт-листе «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что в Англии Лукман выступал за «Чарльтон», «Эвертон», «Фулхэм» и «Лестер».
МЮ , увы, кладбище талантов
МЮ , увы, кладбище талантов