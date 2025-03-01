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Исак — главная трансферная цель «Барселоны» на позицию нападающего

сегодня, 13:12

«Барселона» хочет подписать нападающего этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью «сине-гранатовых» является форвард «Ньюкасла» Александер Исак.

«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 100 млн евро, а сам футболист хотел бы увеличить свою зарплату, которая составляет 18 млн евро за сезон.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:28
Бабла у Барсы столько не будет, его быстрее в АПЛ оторвут
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:08
Очень дорогой игрок для Барселоны на данный момент. У атаки «Барселоны» нет проблем с талантом игроков. Есть опытные, есть молодые. Вот в защите у них уйма проблем. Матчи с «Бенфикой» и «Атлетико» это показали.

Левандовский демонстрирует стабильную форму, но ему 36 лет и его нельзя назвать лидером команды (может быть, он поиграет еще пару лет, а может и нет). Он является завершающим элементом атак, при этом - больше не играет 90 минут. Роберт никогда не был техничным игроком, у него просто хороший нюх и хорошее чувство ситуации. Возможно, на этой позиции нужен другой игрок, но не Исак. Исак любит выходить из глубины поля и быстро бегать, у него другие качества.

Они не смогут заплатить Исаку столько, сколько он хочет. При таком раскладе он не сможет найти другой клуб и останется в Ньюкасле. «Арсенал» также заинтересован в приобретении Исака, но за эти деньги лучше подписать трех разных игроков и создать хорошую конкуренцию, чем покупать одного.

«Барсе» нужен вратарь и опытный центральный защитник, вроде Ван Дейка, но немного моложе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:06
на продажу есть Левандовски. Кунде.
еще ходят слухи, что МЮ готов заплатит за Араухо около 100 млн.
если все серьезно. надо продать уругвайца.
тем более пара Иньиго-Кубарси смотрится неплохо, так Иньиго еще и левша.
Лапорта тоже бегает по миру в поисках инвесторов.
недавно был в ОАЭ, после эмиратами отправился в Азербайджан.
там открыл клубную академию и провел переговоры с потенциальными инвесторами.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:25
А деньги где взять? Или опять занимать, или кого-то продавать...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:14
Придется Барселоне тогда раскошелиться !
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