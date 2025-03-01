Исак — главная трансферная цель «Барселоны» на позицию нападающего

«Барселона» хочет подписать нападающего этим летом.
Как сообщается, главной трансферной целью «сине-гранатовых» является форвард «Ньюкасла» Александер Исак.
«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 100 млн евро, а сам футболист хотел бы увеличить свою зарплату, которая составляет 18 млн евро за сезон.
Левандовский демонстрирует стабильную форму, но ему 36 лет и его нельзя назвать лидером команды (может быть, он поиграет еще пару лет, а может и нет). Он является завершающим элементом атак, при этом - больше не играет 90 минут. Роберт никогда не был техничным игроком, у него просто хороший нюх и хорошее чувство ситуации. Возможно, на этой позиции нужен другой игрок, но не Исак. Исак любит выходить из глубины поля и быстро бегать, у него другие качества.
Они не смогут заплатить Исаку столько, сколько он хочет. При таком раскладе он не сможет найти другой клуб и останется в Ньюкасле. «Арсенал» также заинтересован в приобретении Исака, но за эти деньги лучше подписать трех разных игроков и создать хорошую конкуренцию, чем покупать одного.
«Барсе» нужен вратарь и опытный центральный защитник, вроде Ван Дейка, но немного моложе.
Левандовский демонстрирует стабильную форму, но ему 36 лет и его нельзя назвать лидером команды (может быть, он поиграет еще пару лет, а может и нет). Он является завершающим элементом атак, при этом - больше не играет 90 минут. Роберт никогда не был техничным игроком, у него просто хороший нюх и хорошее чувство ситуации. Возможно, на этой позиции нужен другой игрок, но не Исак. Исак любит выходить из глубины поля и быстро бегать, у него другие качества.
Они не смогут заплатить Исаку столько, сколько он хочет. При таком раскладе он не сможет найти другой клуб и останется в Ньюкасле. «Арсенал» также заинтересован в приобретении Исака, но за эти деньги лучше подписать трех разных игроков и создать хорошую конкуренцию, чем покупать одного.
«Барсе» нужен вратарь и опытный центральный защитник, вроде Ван Дейка, но немного моложе.
еще ходят слухи, что МЮ готов заплатит за Араухо около 100 млн.
если все серьезно. надо продать уругвайца.
тем более пара Иньиго-Кубарси смотрится неплохо, так Иньиго еще и левша.
Лапорта тоже бегает по миру в поисках инвесторов.
недавно был в ОАЭ, после эмиратами отправился в Азербайджан.
там открыл клубную академию и провел переговоры с потенциальными инвесторами.
еще ходят слухи, что МЮ готов заплатит за Араухо около 100 млн.
если все серьезно. надо продать уругвайца.
тем более пара Иньиго-Кубарси смотрится неплохо, так Иньиго еще и левша.
Лапорта тоже бегает по миру в поисках инвесторов.
недавно был в ОАЭ, после эмиратами отправился в Азербайджан.
там открыл клубную академию и провел переговоры с потенциальными инвесторами.