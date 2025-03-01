Исак — главная трансферная цель «Барселоны» на позицию нападающего

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сегодня, 13:12

«Барселона» хочет подписать нападающего этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью «сине-гранатовых» является форвард «Ньюкасла» .

«Сороки» хотят выручить с продажи шведа 100 млн евро, а сам футболист хотел бы увеличить свою зарплату, которая составляет 18 млн евро за сезон.