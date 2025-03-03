Унаи Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба Рубена Аморима.
Как сообщается, в качестве потенциальной замены португальцу рассматривается наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Напомним, что Аморим возглавил МЮ по ходу нынешнего сезона.
Унаи отлично поднимает команды-середняки на новый уровень. Легендарный МЮ как раз сейчас, к сожалению, середняк в кризисе.
Унаи отлично поднимает команды-середняки на новый уровень. Легендарный МЮ как раз сейчас, к сожалению, середняк в кризисе.