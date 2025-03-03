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Унаи Эмери может возглавить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:17

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба Рубена Аморима.

Как сообщается, в качестве потенциальной замены португальцу рассматривается наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери.

Напомним, что Аморим возглавил МЮ по ходу нынешнего сезона.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:36
Эмери не согласится это ведь очевидно.
Все это слухи. МЮ до сих пор платит компенсацию Тен Хагу, каким образом они собираются платить неустойку Амориму и при этом покупать игроков под Эмери.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 15:59
Норм получится, если владельцы не помешают.
Унаи отлично поднимает команды-середняки на новый уровень. Легендарный МЮ как раз сейчас, к сожалению, середняк в кризисе.
6sarvntg7842
6sarvntg7842
сегодня в 15:25
Сделать из МЮ спартак, двадцать лет без побед.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:19
Кэррика выперли из МЮ после 4 отличных матчей где он был и.о. и позвали на его место Рангника. Так бы ему нафиг Мидлсбро не сдался, а теперь да, приходится начинать с низов
Мимо 2
Мимо 2
сегодня в 15:18
Надеюсь, Эмери хватит ума не совершать подобной ошибки.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:16
Если Эмери выдернут из лига чемпионской Виллы сейчас, то будет эпик фейл. Эти спекуляции сейчас только хуже сделают. Пускай сватают безработных, вон Зидан, Хави и других полно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 14:26
Надо вернуть домой Майкла Каррика. И дать ему время спокойно работать, а не требовать сразу и сейчас титулов. Каррик работал в МЮ...ушел чтоб взять Мидлсбро. Эта команда показывает симпатичный футбол
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 14:07
Сиди и даже не рыпайся где сидишь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:35
Унай очень зрелый и смышленый дядя, не поверю, что осмелится на такой отчаянный шаг. Вообще, дела обстоят так, что никто из более менее компетентных тренеров не осмелится на это: ни Хави, ни Мотта, ни кто-другой кто знает себе цену или скоро освободится - репутация дороже, особенно если скоро уволят Аморима. Им надо брать кого-то из своей школы, кто не утратил былой победный дух и знает внутреннюю кухню, помнит как черпаком гонял всех САФ!.. Но Сульшера уволили, Кэррику и Ван Нистелрою даже не дали шанса, хотя оба были не против. По наклонной идёт клуб...
gfq2u4rfkqgy
gfq2u4rfkqgy
сегодня в 13:19
Всяко лучше тренеришка аморишки
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