«Челси» не планирует увольнять Мареску

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сегодня, 10:23

Несмотря на недавний спад в результатах, руководство «Челси» не рассматривает вопрос об отставке главного тренера .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, отношение к Мареске в клубе кардинально отличается от отношения к его предшественнику, , год назад.

Руководство и игроки доверяют итальянскому тренеру и уверены, что он станет одним из лучших специалистов английского футбола.

Мареска пользуется безоговорочной поддержкой клуба и рассматривается как ключевая фигура в долгосрочном проекте. Сотрудничество с ним будет продолжено независимо от результатов, которые команда покажет в оставшейся части сезона.