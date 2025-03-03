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«Челси» не планирует увольнять Мареску

сегодня, 10:23

Несмотря на недавний спад в результатах, руководство «Челси» не рассматривает вопрос об отставке главного тренера Энцо Марески.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, отношение к Мареске в клубе кардинально отличается от отношения к его предшественнику, Маурисио Почеттино, год назад.

Руководство и игроки доверяют итальянскому тренеру и уверены, что он станет одним из лучших специалистов английского футбола.

Мареска пользуется безоговорочной поддержкой клуба и рассматривается как ключевая фигура в долгосрочном проекте. Сотрудничество с ним будет продолжено независимо от результатов, которые команда покажет в оставшейся части сезона.

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Все комментарии
dxpsa6f7vc8u
dxpsa6f7vc8u
сегодня в 12:37
Наверное просто тренер лучше языком работает в закулисных беседах.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:09
"Сотрудничество с ним будет продолжено независимо от результатов, которые команда покажет в оставшейся части сезона."- Ну всё Энцо можно спокойно выдохнуть...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:29
Какие владельцы, такой и тренер…🤦🏽‍♂️
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