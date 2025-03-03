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Капитан «Факела» получил травму

сегодня, 17:49

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму в матче с «Химками».

У игрока надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может составить около трёх недель.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 19:03
Игроку здоровья... капитана в матчах будет не хватать...
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 19:01
Добрый вечер.
Примите наши искренние поздравления!
Спасибо за игру, и удачи в конкурсе!
tus4tt7gxjr6
tus4tt7gxjr6
сегодня в 18:53
Здоровья парню пожелаю
drug01
drug01
сегодня в 18:53
Добрый вечер! Получил свой приз футболку любимого клуба Цска большое спасибо! Завтра буду отмечать свой 83 день рождения, имея 15 лет инвалидность, потеря памяти за счет участия в этом конкурсе забываю о своем не дуге. Тем более победа в группе Гаврилова была не обычна!!! Когда соперник Мой второй аккаунт сделал ставку на 34000
я обалдел и пошел на хитрость ухожу мол в группу Заболотнего , где мне помог протон, усыпить соперника. Сам залег на дно ставки не ставлю но очки коплю., думаю только в конце дня буду играть! Каково было мое удивление когда мой соперник сделал 8 ставок!!!, которые я смог увидеть толька игра началась. Решил бросить все свои очки в бой. Не стал мучить себя и лег спать. Каково было мое изумление утром услышать его вопль поражения. Очки оставил на финал Яшина. Он!!! Протону хочу передать свою книгу Гайдаровец в моей жизни, изданную 2000 году. Сообщи свой адрес. Всем спасибо любите наш Соккер! !!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:49
Жаль конечно игроку побыстрее в строй вернуться
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:40
Потеря для клуба... Ираклию здоровья...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:13
Это футбол . И такое не редкость.
Скорейшего выздоровления.
drug01
drug01
сегодня в 18:12
Для Факела наступают трудные времена, потеря капитана очень огорчает нас.
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