Капитан «Факела» получил травму

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму в матче с «Химками».
У игрока надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может составить около трёх недель.
Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму в матче с «Химками».
У игрока надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может составить около трёх недель.
Примите наши искренние поздравления!
Спасибо за игру, и удачи в конкурсе!
Примите наши искренние поздравления!
Спасибо за игру, и удачи в конкурсе!
я обалдел и пошел на хитрость ухожу мол в группу Заболотнего , где мне помог протон, усыпить соперника. Сам залег на дно ставки не ставлю но очки коплю., думаю только в конце дня буду играть! Каково было мое удивление когда мой соперник сделал 8 ставок!!!, которые я смог увидеть толька игра началась. Решил бросить все свои очки в бой. Не стал мучить себя и лег спать. Каково было мое изумление утром услышать его вопль поражения. Очки оставил на финал Яшина. Он!!! Протону хочу передать свою книгу Гайдаровец в моей жизни, изданную 2000 году. Сообщи свой адрес. Всем спасибо любите наш Соккер! !!
я обалдел и пошел на хитрость ухожу мол в группу Заболотнего , где мне помог протон, усыпить соперника. Сам залег на дно ставки не ставлю но очки коплю., думаю только в конце дня буду играть! Каково было мое удивление когда мой соперник сделал 8 ставок!!!, которые я смог увидеть толька игра началась. Решил бросить все свои очки в бой. Не стал мучить себя и лег спать. Каково было мое изумление утром услышать его вопль поражения. Очки оставил на финал Яшина. Он!!! Протону хочу передать свою книгу Гайдаровец в моей жизни, изданную 2000 году. Сообщи свой адрес. Всем спасибо любите наш Соккер! !!
Скорейшего выздоровления.
Скорейшего выздоровления.