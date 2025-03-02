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Врач «Динамо» поделился информацией о состоянии Тюкавина

вчера, 23:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал источнику о состоянии нападающего команды Константина Тюкавина, который получил травму в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

На 17‑й минуте футболист упал на газон после борьбы с защитником Максимом Осипенко. После помощи медицинского штаба игрок прихрамывая покинул поле, но позже вернулся в игру. Через пять минут форвард не смог продолжить поединок и был заменён.

Мы все видели момент в единоборстве с игроком «Ростова», после чего он не смог продолжить матч. По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилете в Москву МРТ‑исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более‑менее стабильно из‑за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность.

Сколько он может пропустить при благополучном исходе? До месяца. От месяца и до полугода.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 23:34
Как обычно все вилами по воде... Нужно дождаться официального приговора...
shur
shur
вчера в 23:22
...предположительный диагноз - беда, что лукавить!!!
протон
протон
вчера в 23:16
Паршиво, конечно, очень жаль, надеюсь, обойдется. А что по Эдо Сперцяну, кстати, кто знает
NbKA555
NbKA555
вчера в 23:15
Здоровья.
Гость
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