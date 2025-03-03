Тюкавин порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что у нападающего диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Нападающий бело-голубых получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом». Костю ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода. Тюка, сил и терпения! Верим, что вернёшься сильнее!