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Тюкавин порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона

сегодня, 12:27

Пресс-служба «Динамо» сообщила, что у нападающего Константина Тюкавина диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

У Кости Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Нападающий бело-голубых получил травму в середине первого тайма матча с «Ростовом». Костю ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки — около полугода. Тюка, сил и терпения! Верим, что вернёшься сильнее!

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 13:32
Тяжёлая травма. Восстановление будет долгим.
баск
баск
сегодня в 13:16
Это жесть, конечно.

До последнего была надежда, что худшее не подтвердится.
Тюка ведь всегда производил впечатление игрока, наименее подверженного травмам, да у него их и не было практически, даже малозначительных повреждений, а тут сразу такое..

Скорейшего выздоровления Костику, мы все держим за него кулаки и очень ждём
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:04
Жаль парня. Здоровья ему и скорого восстановления
NbKA555
NbKA555
сегодня в 13:03
Терпения и духом не падать.На всё воля Божья
Vilar
Vilar
сегодня в 13:00
Печалька. Грулёва отдали. Думай, Личка, думай.
xpusuw4hq338
xpusuw4hq338
сегодня в 13:00
Это очень плохо для Динамо.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:47
вот и все
матос
матос
сегодня в 12:38
Жаль парня , здоровья.
Fareasta
Fareasta
сегодня в 12:36
Только здоровья и выдержки Тюкавину!
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