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Салах — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal.com

сегодня, 09:01

Издание Goal.com опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам года.

Топ-10 главных претендентов на награду выглядят следующим образом:

1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

2. Килиан Мбаппе («Реал»)

3. Рафинья («Барселона»)

4. Ламин Ямаль («Барселона»)

5. Роберт Левандовски («Барселона»)

6. Винисиус Жуниор («Реал»)

7. Джуд Беллингем («Реал»)

8. Харри Кейн («Бавария»)

9. Флориан Вирц («Байер»)

10. Джамал Мусиала («Бавария»)

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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 14:02
Салах уже можно сказать выиграл этот приз, независимо от результатов Ливерпуля в ЛЧ. Остальные будут в роли статистов. Даже если Реал или Барса заберут ЛаЛигу и ЛЧ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:57
Салах должен блистать в лч чтобы получить этот левый мячик
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ He Э Г О ИС T (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Короли - лица не подотчётные. Не царское это дело в мещанском дер*ме копаться. На это есть остальные...😜
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50
Как в чём?. Почему они не возмущаются, что их игроков ассоциируют с бойкотируемым ими ЗМ.. Или бойкот "прошёл"?. Почему тогда не объявляют об этом?. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 11:40, ред.
В чем лицемерие Мадрида ?
Они что... Мбаппе, Вини и Джуда в этот список сами затолкали ?)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:36, ред.
Всё это фигня. Только ЛЧ рассудит кому "игрушку" дадут.
Считалка проста до безобразия... Вылетит Ливерпуль после матчей с ПСЖ и упс, - Салах выбывает из претендентов..., как и Холланд, после фиаско Сити.

Остальные соискатели будут вылетать по такому же принципу.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:44
Что тут делают игроки Реала? Они же решили бойкотировать ЗМ. Что за лицемерие со стороны Мадрида?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:25
В 19том и 21 уже украли у Салаха мяч
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:04
Салах с Ливерпулем титул уже, наверное не отпустят. Если Реал выиграет титул и лч, могут предпочесть Мбаппе, но будет всё равно несправедливо. Для этого Мо нужно продолжать также выкладываться в каждой игре, как он это делает, чтобы был аргумент "вложился больше всех в результат команды", а не как лягух
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:29
Мо на данный момент лучший. Без альтернативы. Как по мне
nosorog
nosorog
сегодня в 09:17
лучше бы модрич был вместо этой жертвы расизма
shur
shur
сегодня в 09:16
...№4,6.7,9,10 ....в дошкольную группу....!!!
№1,5,8 .....в группу "Последний Шанс".....!!!
...Рафинье и Мбаппе -в группу "Мечтать не Вредно"....!!!
....ну давайте поставлю на Салаха,в конце концов Модрич же получил своё, а Мо такого же класса полезности,удачи Богу Египта!
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 09:12
Что там забыл мбапэ? Проплачивает рейтинги что-ли?
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 09:08
ЗМ же вручают только гному !!??
Какой еще Салах
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