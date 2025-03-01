Салах — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal.com

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сегодня, 09:01

Издание Goal.com опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам года.

Топ-10 главных претендентов на награду выглядят следующим образом:

1. («Ливерпуль»)

2. («Реал»)

3. («Барселона»)

4. («Барселона»)

5. («Барселона»)

6. («Реал»)

7. («Реал»)

8. («Бавария»)

9. («Байер»)

10. («Бавария»)