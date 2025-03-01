Салах — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal.com

Издание Goal.com опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам года.
Топ-10 главных претендентов на награду выглядят следующим образом:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
2. Килиан Мбаппе («Реал»)
3. Рафинья («Барселона»)
4. Ламин Ямаль («Барселона»)
5. Роберт Левандовски («Барселона»)
6. Винисиус Жуниор («Реал»)
7. Джуд Беллингем («Реал»)
8. Харри Кейн («Бавария»)
9. Флориан Вирц («Байер»)
10. Джамал Мусиала («Бавария»)
Они что... Мбаппе, Вини и Джуда в этот список сами затолкали ?)))
Они что... Мбаппе, Вини и Джуда в этот список сами затолкали ?)))
Считалка проста до безобразия... Вылетит Ливерпуль после матчей с ПСЖ и упс, - Салах выбывает из претендентов..., как и Холланд, после фиаско Сити.
Остальные соискатели будут вылетать по такому же принципу.
Считалка проста до безобразия... Вылетит Ливерпуль после матчей с ПСЖ и упс, - Салах выбывает из претендентов..., как и Холланд, после фиаско Сити.
Остальные соискатели будут вылетать по такому же принципу.
№1,5,8 .....в группу "Последний Шанс".....!!!
...Рафинье и Мбаппе -в группу "Мечтать не Вредно"....!!!
....ну давайте поставлю на Салаха,в конце концов Модрич же получил своё, а Мо такого же класса полезности,удачи Богу Египта!
№1,5,8 .....в группу "Последний Шанс".....!!!
...Рафинье и Мбаппе -в группу "Мечтать не Вредно"....!!!
....ну давайте поставлю на Салаха,в конце концов Модрич же получил своё, а Мо такого же класса полезности,удачи Богу Египта!
Какой еще Салах
Какой еще Салах