Винисиус показал гостиную с трофеями

Видео с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором стало вирусным в интернете.
В нём показана гостиная футболиста, в которой выставлены все полученные им личные награды. Также присутствует сам футболист, который играл в PlayStation.
Видео с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором стало вирусным в интернете.
В нём показана гостиная футболиста, в которой выставлены все полученные им личные награды. Также присутствует сам футболист, который играл в PlayStation.
человеком,женщиной! Проснулся, покушал, игрушки свои разложил и в танки играть....!!! Детство моё постой,не спеши....! (Надо немного времени,надеюсь!)
человеком,женщиной! Проснулся, покушал, игрушки свои разложил и в танки играть....!!! Детство моё постой,не спеши....! (Надо немного времени,надеюсь!)