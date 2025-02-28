Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2024/2025

Винисиус показал гостиную с трофеями

сегодня, 15:29

Видео с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором стало вирусным в интернете.

В нём показана гостиная футболиста, в которой выставлены все полученные им личные награды. Также присутствует сам футболист, который играл в PlayStation.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЯмаль получил приз лучшему молодому игроку месяца в Ла Лиге
25 февраля Фото
ОфициальноФлик признан лучшим тренером Ла Лиги в феврале
24 февраля
ОфициальноКилиан Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
20 февраля
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов
20 февраля
Алеррандро: «Я приехал бороться за титулы»
20 февраля
ОфициальноСтали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге
19 февраля
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:05, ред.
Успехов и больших побед ему с мадридским Реалом!!!
Barcelona
Barcelona
сегодня в 19:56
Я вижу только квадрат Малевича.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 17:06
Смотреть не на что.. Здесь надо слушать.. А-ха-ха-ха.. 🙆😂
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:46
Мда, ЧСВ конечно у бразильца заоблачное. Если он при таком дурном характере такие реверансы вытворяет на поле, то какого мега-уровня мог быть игрок, если бы был поскромнее, и играл бы с холодной головой, к примеру как Родриго.
shur
shur
сегодня в 15:53, ред.
...вот вам и раскрылся секрет нервозности человека! Он как маленький ребёнок, без мамки, без семьи ,не кому в жилетку поплакаться,высказаться...! Нет ответственности перед любимом
человеком,женщиной! Проснулся, покушал, игрушки свои разложил и в танки играть....!!! Детство моё постой,не спеши....! (Надо немного времени,надеюсь!)
xu5c3p3gn38h
xu5c3p3gn38h
сегодня в 15:39
Надо посмотреть на это надо
протон
протон
сегодня в 15:38
Неприятный персонаж, но игрок топ .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 