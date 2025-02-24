Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в феврале

Лучшим тренером Ла Лиги в феврале признан Ханс-Дитер Флик из «Барселоны».
В прошлом месяце каталонская команда выиграла все четыре матча в чемпионате Испании и вернулась на первое место, набрав 54 очка.
Для немецкого специалиста эта награда стала третьей в этом сезоне. На неё также претендовали Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).
Сегодня уже 24 февраля, в феврале 28 дней, получается аванс на несколько дней, за которые Барса не проведёт ни одного матча?
Круто наверное...
Сегодня уже 24 февраля, в феврале 28 дней, получается аванс на несколько дней, за которые Барса не проведёт ни одного матча?
Круто наверное...
всё главное впереди !
всё главное впереди !