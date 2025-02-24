Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в феврале

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вчера, 20:42

Лучшим тренером Ла Лиги в феврале признан из «Барселоны».

В прошлом месяце каталонская команда выиграла все четыре матча в чемпионате Испании и вернулась на первое место, набрав 54 очка.

Для немецкого специалиста эта награда стала третьей в этом сезоне. На неё также претендовали Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).