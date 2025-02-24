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Флик признан лучшим тренером Ла Лиги в феврале

вчера, 20:42

Лучшим тренером Ла Лиги в феврале признан Ханс-Дитер Флик из «Барселоны».

В прошлом месяце каталонская команда выиграла все четыре матча в чемпионате Испании и вернулась на первое место, набрав 54 очка.

Для немецкого специалиста эта награда стала третьей в этом сезоне. На неё также претендовали Хосе Бордалас («Хетафе») и Карлос Корберан («Валенсия»).

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Все комментарии
p3g4w5r5j4fv
p3g4w5r5j4fv ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:03
Награда за февраль месяц!!!
Сегодня уже 24 февраля, в феврале 28 дней, получается аванс на несколько дней, за которые Барса не проведёт ни одного матча?
Круто наверное...
112910415
112910415
сегодня в 05:29
будем считать, что это аванс !
всё главное впереди !
Paralon
Paralon
вчера в 21:48
Ну если исходить из результатов, то да. А так игры с аутсайдерами, причём не все убедительные.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:10
Взяли максимум, в этом есть и тренерская заслуга...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:05
Важные матчи впереди. Посмотрим, насколько Флик хорош))) а пока лучше Карлоса Корберан был только Ханс Дитер Флик!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:44
Вполне заслуженно получил награду... Барса в порядке.
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