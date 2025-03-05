Моуриньо: «Возглавить „Рейнджерс“ или „Селтик“? Почему бы и нет?»

Главный тренер «Фенербахче» ответил на вопрос о возможной работе в Шотландии в будущем.

В будущем — почему бы и нет? Обычно говорят, что шотландская лига — чемпионат двух клубов, но это лига страсти, а страсть в футболе значит для меня все.

Для меня нет никакого смысла в том, чтобы играть на пустых стадионах или на таких, где нет интереса, страсти. «Селтик» и «Рейнджерс» — великие клубы с большой фанбазой, большими эмоциями, большой ответственностью и большими ожиданиями. Так что почему нет?