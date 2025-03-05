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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеШотландия. Премьер-лига 2024/2025

Моуриньо: «Возглавить „Рейнджерс“ или „Селтик“? Почему бы и нет?»

сегодня, 17:43

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо ответил на вопрос о возможной работе в Шотландии в будущем.

В будущем — почему бы и нет? Обычно говорят, что шотландская лига — чемпионат двух клубов, но это лига страсти, а страсть в футболе значит для меня все.

Для меня нет никакого смысла в том, чтобы играть на пустых стадионах или на таких, где нет интереса, страсти. «Селтик» и «Рейнджерс» — великие клубы с большой фанбазой, большими эмоциями, большой ответственностью и большими ожиданиями. Так что почему нет?

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:45
Да хоть кубинскую революцию, главное чтобы страсть была
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:44, ред.
Эти слова сказаны лишь для того, чтобы мы поговорили об этом человеке. Ну не может он без нашего внимания. Моуриньо сам себя называет особенным, но он обыкновенный. Жозе уже давно пересмотрел свой статус в сторону понижения... А топовые клубы им уже давно не интересуются..
протон
протон
сегодня в 18:16
Мавр возглавит только именитый клуб с деньгами.
Гость
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