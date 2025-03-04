Фабио Капелло назвал лучшего тренера в мире

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сегодня, 14:49

Экс-наставник сборной России рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.

Карло Анчелотти — лучший тренер в мире. То, что он сделал в «Реале», невероятно.

Напомним, что Капелло также тренировал «Реал» в двух разных сезонах.