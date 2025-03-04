Фабио Капелло назвал лучшего тренера в мире

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.
Карло Анчелотти — лучший тренер в мире. То, что он сделал в «Реале», невероятно.
Напомним, что Капелло также тренировал «Реал» в двух разных сезонах.
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.
Карло Анчелотти — лучший тренер в мире. То, что он сделал в «Реале», невероятно.
Напомним, что Капелло также тренировал «Реал» в двух разных сезонах.
Но, выражение «То, что он сделал в «Реале», невероятно», не совсем подходит, словно он это сделал с каким нибудь середнячком футбола или командой уровня Атлетик, либо Вильяреала .
Всё же Реал есть Реал, где деньги, статус, ТОП игроки, история и т.п.
Но, выражение «То, что он сделал в «Реале», невероятно», не совсем подходит, словно он это сделал с каким нибудь середнячком футбола или командой уровня Атлетик, либо Вильяреала .
Всё же Реал есть Реал, где деньги, статус, ТОП игроки, история и т.п.