Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2024/2025

Фабио Капелло назвал лучшего тренера в мире

сегодня, 14:49

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире.

Карло Анчелотти — лучший тренер в мире. То, что он сделал в «Реале», невероятно.

Напомним, что Капелло также тренировал «Реал» в двух разных сезонах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кантона рассказал, что «Манчестер Юнайтед» отказался от его помощи
Сегодня, 11:21
Бензема рассказал, почему перешёл в Саудовскую Аравию
Вчера, 13:46
Аморим: «Я понимаю, что пока мы проигрываем, но наша цель – выиграть АПЛ»
Вчера, 09:13
Консейсау: «Я не собираюсь уходить в отставку»
Вчера, 08:46
Инфантино о ЧМ-34 в Саудовской Аравии: «Положительный шаг для футбола»
02 марта
Компани: «Мы показали сильный характер»
01 марта
Сортировать
Все комментарии
nrrp47gcpuem
nrrp47gcpuem
сегодня в 16:40
Ага, как будто со дна поднял))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:28
Анчи крут, один из лучших в истории футбола точно, это бесспорно!
Но, выражение «То, что он сделал в «Реале», невероятно», не совсем подходит, словно он это сделал с каким нибудь середнячком футбола или командой уровня Атлетик, либо Вильяреала .
Всё же Реал есть Реал, где деньги, статус, ТОП игроки, история и т.п.
alexgurzan
alexgurzan ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Добрый день.
Пока такой возможности нет, но мы рассмотрим это предложение.
drug01
drug01
сегодня в 14:58
Уважаемый модератор! Сообщите есть ли возможность открытия странички принятия прогноза тройки призеров чемпионата России. 2025.Спасибо!
bawr846snn85
bawr846snn85
сегодня в 14:54
Наверное, Капелло прав.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 