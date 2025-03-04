Барцальи: «Инфантино работает очень здорово»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи высоко отозвался о президенте ФИФА Джанни Инфантино.
Считаю, что некоторыми людьми нужно восхищаться, ведь работа, которую необходимо выполнять, когда ты глава ФИФА, действительно трудна. И, как мне кажется, на тех, кто занимает этот пост, лежит огромная ответственность.
Джанни Инфантино работает очень здорово: по сравнению с теми, кто ранее был на президентском посту, его очень редко замечают, но он делает очень важные вещи.
Сейчас в мире спорта вы видите все больше и больше матчей, поэтому нелегко найти правильные форматы, которые могли бы продолжать радовать, но у него [Инантино] это получается – например, с Клубным чемпионатом мира. Он работает замечательно. Помимо этого, он многое делает для борьбы с расизмом, и это тоже прекрасно.