Барцальи: «Инфантино работает очень здорово»

Бывший защитник «Ювентуса» высоко отозвался о президенте ФИФА .

Считаю, что некоторыми людьми нужно восхищаться, ведь работа, которую необходимо выполнять, когда ты глава ФИФА , действительно трудна. И, как мне кажется, на тех, кто занимает этот пост, лежит огромная ответственность.

Джанни Инфантино работает очень здорово: по сравнению с теми, кто ранее был на президентском посту, его очень редко замечают, но он делает очень важные вещи.

Сейчас в мире спорта вы видите все больше и больше матчей, поэтому нелегко найти правильные форматы, которые могли бы продолжать радовать, но у него [Инантино] это получается – например, с Клубным чемпионатом мира. Он работает замечательно. Помимо этого, он многое делает для борьбы с расизмом, и это тоже прекрасно.