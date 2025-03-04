Тотти: «Я выбрал „Рому“ вместо „Золотого мяча“»

Легенда «Ромы» рассказал, что мог перейти в более сильный клуб, однако выбрал остаться в «Роме».

В 2004 году мне бы дали много денег. А после Евро в Бельгии 2000 года у меня было много предложений. Если бы я выбрал другую команду, было бы легче выиграть «Золотой мяч», но то, что мне дала «Рома», мне не дал бы ни один город. Я стал Тотти благодаря этому пути, иначе я был бы просто еще одним обычным футболистом.