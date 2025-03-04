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Тотти: «Я выбрал „Рому“ вместо „Золотого мяча“»

сегодня, 15:15

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что мог перейти в более сильный клуб, однако выбрал остаться в «Роме».

В 2004 году мне бы дали много денег. А после Евро в Бельгии 2000 года у меня было много предложений. Если бы я выбрал другую команду, было бы легче выиграть «Золотой мяч», но то, что мне дала «Рома», мне не дал бы ни один город. Я стал Тотти благодаря этому пути, иначе я был бы просто еще одним обычным футболистом.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:11
В Реал надо было пере ходить когда звали тогда выйграл бы большие трофеи но ты упустил свой шанс теперь остается только локти кусать и жалеть что остался без Зм и Лч.👎 Тотти пытается о себе на помнить но все давно его забыли а такие легенды как Роналду и Зидан останутся на всегда!! 👍 Тотти не попадет даже в десятку лучших игроков.
Guankin
Guankin
сегодня в 15:52
Легенда и пример для многих. В свое время смог отказать Реалу, ради преданности клубу.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 15:40
Этот выбор сделал его "Императором" Рима
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:27
Великий!
ты не держал в руках меча, и не бился на арене Колизея.
но гордый Рим не даром полюбил тебя, того кто Рим не предал из за денег!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:18
Поступил достойно ... уважение к таким игрокам!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:18
Отлично сказано 🔥
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