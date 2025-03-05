Тотти рассказал, какого тренера хотел бы видеть в «Роме»

Экс-игрок «Ромы» рассказал, какого тренера хотел бы видеть во главе команды.

Анчелотти. Но он все равно не приедет. Если бы был вариант с таким великим специалистом, как Анчелотти, он мог бы сказать: «Хорошо, я приду, но что с командой? Если все останется так, как есть, я откажусь. Вам необходимо что-то изменить».

Дело в костяке коллектива. Все тренеры начинают с этого.

Для меня тренер — это основа. Он должен быть хорош в том, чтобы готовить футболистов к выходу на поле, но также как-то управляться с чемпионами, что является трудной задачей. Анчелотти — лучший в мире в этом деле. Спросите у игроков — они его любят.