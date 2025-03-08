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Салах сравнялся с Агуэро по голам в АПЛ

вчера, 21:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль с пенальти в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Теперь на счету футболиста 184 гола в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в январе 2020 года стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди легионеров, оформив хет-трик в игре с «Астон Виллой» (6:1). Агуэро, чтобы забить 184 гола, понадобилось 275 матчей, а Салаху — 292.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:47
не самая лучшая игра Салаха касательно игры в поле, но 2 гвоздя забил мертвых.
спад ожидаем был. все таки Рамадан, и пост держат непросто.
в удачный день и хет-трик бы сделал, по любому обойдет Агуэро.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:30
Венцом карьеры Салаха может стать только победа в Лиге чемпионов.
Carradona
Carradona
вчера в 22:28
Игрок одного сезона говорили они.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Судя по всему Мо , легко побьёт это достижение.
Гость
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