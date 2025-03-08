Салах сравнялся с Агуэро по голам в АПЛ

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вчера, 21:59

Нападающий «Ливерпуля» сделал дубль с пенальти в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

Теперь на счету футболиста 184 гола в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком «Манчестер Сити» , который в январе 2020 года стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди легионеров, оформив хет-трик в игре с «Астон Виллой» (6:1). Агуэро, чтобы забить 184 гола, понадобилось 275 матчей, а Салаху — 292.