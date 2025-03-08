Салах сравнялся с Агуэро по голам в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль с пенальти в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Теперь на счету футболиста 184 гола в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с бывшим игроком «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который в январе 2020 года стал лучшим бомбардиром в истории турнира среди легионеров, оформив хет-трик в игре с «Астон Виллой» (6:1). Агуэро, чтобы забить 184 гола, понадобилось 275 матчей, а Салаху — 292.
спад ожидаем был. все таки Рамадан, и пост держат непросто.
в удачный день и хет-трик бы сделал, по любому обойдет Агуэро.
спад ожидаем был. все таки Рамадан, и пост держат непросто.
в удачный день и хет-трик бы сделал, по любому обойдет Агуэро.