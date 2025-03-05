«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов в матче с ПСВ

«Арсенал» в Эйндховене обыграл ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1).
Лондонцы стали первой командой в истории турнира, забившей 7 голов на выезде в игре плей-офф.
Ответный поединок пройдёт 12 марта.
«Арсенал» в Эйндховене обыграл ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1).
Лондонцы стали первой командой в истории турнира, забившей 7 голов на выезде в игре плей-офф.
Ответный поединок пройдёт 12 марта.
По вчерашнему матчу скажу так, везение было на нашей стороне.... при счете 0-0 могли пропустить, но Сайбари попал в крестовину, а в ответной атаке забили сами! Ну а дальше пошло, поехало...да и Скелли судья явно пожалел, не удалив его!
Рекорды это конечно же хорошо, хотелось бы и в матчах АПЛ увидеть голы в исполнении игроков Арсенала
По вчерашнему матчу скажу так, везение было на нашей стороне.... при счете 0-0 могли пропустить, но Сайбари попал в крестовину, а в ответной атаке забили сами! Ну а дальше пошло, поехало...да и Скелли судья явно пожалел, не удалив его!
Рекорды это конечно же хорошо, хотелось бы и в матчах АПЛ увидеть голы в исполнении игроков Арсенала