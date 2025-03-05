Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига чемпионов 2024/2025

«Арсенал» установил рекорд Лиги чемпионов в матче с ПСВ

сегодня, 09:24
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)1 : 7Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» в Эйндховене обыграл ПСВ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:1).

Лондонцы стали первой командой в истории турнира, забившей 7 голов на выезде в игре плей-офф.

Ответный поединок пройдёт 12 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Угальде повторил рекорд Павлюченко и Соболева в «Спартаке»
03 марта
Официально«Спартак» впервые в 21-м веке выиграл 7 матчей подряд в чемпионате России
02 марта
Усман Дембеле побил рекорд Месси
01 марта
Футболист «Шрюсбери» из Лиги Один повторил антирекорд Англии
01 марта
Клуб из 4-го дивизиона впервые вышел в полуфинал Кубка Португалии
26 февраля
Новый рекорд Ямаля. Оставил позади Лукаку и Беллингема
25 февраляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:28
Всё что не забили в прошлых двух матчах АПЛ, забили вчера в ворота ПСВ....
По вчерашнему матчу скажу так, везение было на нашей стороне.... при счете 0-0 могли пропустить, но Сайбари попал в крестовину, а в ответной атаке забили сами! Ну а дальше пошло, поехало...да и Скелли судья явно пожалел, не удалив его!
Рекорды это конечно же хорошо, хотелось бы и в матчах АПЛ увидеть голы в исполнении игроков Арсенала
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:19, ред.
Арсеналу теперь можно как и ПСВ на матч в Лондоне не выходить, засчитают технарь, но даже с ним Арсенал проходит дальше) Бедный голландцы, ну вот не заслужили они такого разгрома на своём поле, но при этом как бы заслужили
69Haya96
69Haya96
сегодня в 11:31
Узнаю Арсенал... В двух матчах Премьер-лиги они не смогли забить ни одного гола, но в Лиге чемпионов они разорвали ПСВ на части. Когда понимаешь, что ты далек от фаворитов Лиги чемпионов и, скорее всего, не пройдешь далеко в плей-офф, тогда ты можешь, по крайней мере, разгромить слабую команду, пока есть возможность. Чтобы остаться рекордсменом в истории...

Кому нужны эти 1:7, если в следующем туре с «Манчестер Юнайтед» они снова могут потерять свою львиную отвагу? По крайней мере, перед матчем с «Челси» они смогут отдохнуть в ответном матче с ПСВ и сыграть вторым составом: единственный плюс этого 1:7.
протон
протон
сегодня в 11:28
В том розыгрыше ЛЧ Арсенал прошёл турнир без поражений, кроме финала и в плей-офф с без пропущенных голов, кроме финала
112910415
112910415
сегодня в 11:22
а рекорд на своём поле не нужен !
основным - отдыхать !
yqrj8um7x2jy
yqrj8um7x2jy
сегодня в 10:58
Такого счета точно никто не ожидал.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:55
Не ожидал такого поражения от псв!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:51
ПСВ разочаровал как они Ювентус обыграли хотя команды на одном уровне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:19
здесь все понятно.
матчи с мадридцами покажут, на что способны пушкари
lotsman
lotsman
сегодня в 09:58
Повеселились канониры. На ответную игру можно весь резерв выставлять.)
zf5cu2hrus3y
zf5cu2hrus3y
сегодня в 09:52
Разыгрались вчера пушкари не на шутку
shur
shur
сегодня в 09:40
...Голландия - красивая страна, с вкусным Сыром, прекрасными Тюльпанами, травушкой-муравошкой, а теперь и рекордсменом- ПСВ!
drug01
drug01
сегодня в 09:39
Этот рекорд надолго запомнится всем!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 