Усман Дембеле побил рекорд Месси

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле забил в ворота «Лилля» в матче 24-го тура Лиги 1 (4:0, после первого тайма).
На данный момент игрок забил 18 голов (из них один с пенальти) в 13 матчах текущего года.
Такой результат французский футболист достиг к 1 марта, став первым игроком в XXI веке среди топ-5 европейских лиг, кто смог забить столько голов к этой дате сезона.
Дембеле превзошёл рекорд Лионеля Месси, который в 2016 году забил 17 голов за «Барселону» к 1 марта.
А Дембеле..., Дембеле всё равно надо похвалить; он ведь как тот мотылёк, который побил один рекорд Месси из тысячи. )))
А Дембеле..., Дембеле всё равно надо похвалить; он ведь как тот мотылёк, который побил один рекорд Месси из тысячи. )))
Не знал, что такую статистику еще собирают. Зачем? Во всяком случае, поздравляю. Месси не обеднеет без одного рекорда, есть сотни других, а для Дембеле это послужит мотивацией перед Ливерпулем.
Не знал, что такую статистику еще собирают. Зачем? Во всяком случае, поздравляю. Месси не обеднеет без одного рекорда, есть сотни других, а для Дембеле это послужит мотивацией перед Ливерпулем.