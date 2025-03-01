Усман Дембеле побил рекорд Месси

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вчера, 23:52

Нападающий ПСЖ забил в ворота «Лилля» в матче 24-го тура Лиги 1 (4:0, после первого тайма).

На данный момент игрок забил 18 голов (из них один с пенальти) в 13 матчах текущего года.

Такой результат французский футболист достиг к 1 марта, став первым игроком в XXI веке среди топ-5 европейских лиг, кто смог забить столько голов к этой дате сезона.

Дембеле превзошёл рекорд , который в 2016 году забил 17 голов за «Барселону» к 1 марта.