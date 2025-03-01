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Усман Дембеле побил рекорд Месси

вчера, 23:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле забил в ворота «Лилля» в матче 24-го тура Лиги 1 (4:0, после первого тайма).

На данный момент игрок забил 18 голов (из них один с пенальти) в 13 матчах текущего года.

Такой результат французский футболист достиг к 1 марта, став первым игроком в XXI веке среди топ-5 европейских лиг, кто смог забить столько голов к этой дате сезона.

Дембеле превзошёл рекорд Лионеля Месси, который в 2016 году забил 17 голов за «Барселону» к 1 марта.

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Все комментарии
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 01:11, ред.
Неплохой темп.. Надо постараться не потерять его к 31 декабря.. Там его от Месси ждёт другая цифра.. Заоблачная..☝️👏
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Формулировка рекорда какая-то странная. Говорится, что к 1 марта забил больше всех, но почему голы, забитые сегодня, посчитали?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:37
Похоже Дембеле нашел свой клуб. Пока получается. Я, конечно, сомневаюсь, что на дистанции у него всё будет хорошо, всё-таки не стабильный этот парень.

Не знал, что такую статистику еще собирают. Зачем? Во всяком случае, поздравляю. Месси не обеднеет без одного рекорда, есть сотни других, а для Дембеле это послужит мотивацией перед Ливерпулем.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:17
Один тащит парижан... Все рекорды побьет...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:08
и еще 52 рекорда кто больше забил в какую неделю года
и 366 рекордов в какой день забили
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:07
за месси остались рекорды по забитым до 1 февраля, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:03, ред.
Месси настолько велик и недосягаем, что относительно его показателей теперь выстраиваются рекорды...
А Дембеле..., Дембеле всё равно надо похвалить; он ведь как тот мотылёк, который побил один рекорд Месси из тысячи. )))
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