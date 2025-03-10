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Рэтклифф: «Я верю в Аморима, правда»

вчера, 21:45

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался в поддержку главного тренера команды Рубена Аморима.

По правде сказать, учитывая тот набор игроков, который у него был в распоряжении, и тот факт, что он пришел в середине сезона, я считаю, что он проделывает замечательную работу. Все ожидают мгновенных чудес. Полагаю, так не бывает в реальности.

Встреча [с «Арсеналом»] была по-настоящему захватывающей. Команда работала максимально усердно, была максимально целеустремленной. Если вы посмотрите на имена футболистов на скамейке запасных, то осознаете, что не многие из них вам знакомы.

Рубену не хватает половины состава. Если вы посмотрите на восьмерку самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед», то увидите, что 50 процентов из них недоступны для Рубена. И если бы то же самое случилось с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», у них все было бы иначе.

Мэйсон Маунт и Люк Шоу получили повреждения. Рэшфорд ушел, Санчо [тоже]. Четверо из восьми наших самых высокооплачиваемых игроков. Еще и куча травм… [В том числе] у Кобби Майну и [Лисандро] Мартинеса.

Я верю в него, правда. Мне очень, очень нравится Рубен. Я общался с ним и до игры, но мы сели и провели с ним полчаса после матча. Он очень вдумчивый парень.

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Все комментарии
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:36
У Португалии уже давно ни игроков, ни тренеров.. Поэтому и сборная обсир..ся везде и вся.. А один 40-летний чел "в старте" доказывает это постоянно.. Factos.. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Крутой конечно вывод... про слив 10Хага. Я аж прослезился ..., сквозь икоту. (facepalm)

Аморим значится, как джин Дахнаш, должен за 3 месяца с этим мусором выше 10-го места подняться. Не..., реально тут любой проникнется!

P.S. Рэдклиффу, дабы не накликать на себя порчу, надо бы в ясный день, при скоплении народа упасть на коленки на Площади Святого Петра в Манчестере ..., и провести обряд покаяния, ввиду своего решения оставить голландского дурака на новый сезон.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:58
Команда просто демобилизована. Уволит Тен Хага следовало в летом, а боссы клуба продлили с ним контракт. Потом эта история с Эшвортом. Ок. Наконец лысый уволен. Команду доверили Ван Нистелрою. уверен, что связь Ван Нистелроя с клубом помогла бы молодой команде...бывшие игроки МЮ, которые добивались успеха в прошлом, знают, как побеждать, и понимают, что нужно для достижения успеха. Первые 5 матчи очень даже хорошо провели. И все таки клуб пригласил Аморима. Вот такой манкунианский цикл. Надеюсь, в конку сезоне Рубен не станет лысым. ))))вероятность есть
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:58
Мы все тоже верим... Что нам ещё остаётся?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ He Э Г О ИС T (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Позвали Португальца и тот же состав игроков не может выше 10 места подняться ,видимо зимой игроков раздали а играть неким, когда-то звали португальца набивал себе статистику и руинит командные достижения.
P.S. Португальская диаспора слила ЭТХ, теперь пожинайте плоды своих трудов!
NFFC
NFFC
вчера в 22:21
Только результата нет!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:18
Рэтклиффу пора уже в музей…
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 22:17
Тен Хаг был лучше и эффективней. С тем же набором игроков.. ☝️
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