Рэтклифф: «Я верю в Аморима, правда»

Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался в поддержку главного тренера команды .

По правде сказать, учитывая тот набор игроков, который у него был в распоряжении, и тот факт, что он пришел в середине сезона, я считаю, что он проделывает замечательную работу. Все ожидают мгновенных чудес. Полагаю, так не бывает в реальности.

Встреча [с «Арсеналом»] была по-настоящему захватывающей. Команда работала максимально усердно, была максимально целеустремленной. Если вы посмотрите на имена футболистов на скамейке запасных, то осознаете, что не многие из них вам знакомы.

Рубену не хватает половины состава. Если вы посмотрите на восьмерку самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед», то увидите, что 50 процентов из них недоступны для Рубена. И если бы то же самое случилось с «Манчестер Сити» или «Ливерпулем», у них все было бы иначе.

Мэйсон Маунт и Люк Шоу получили повреждения. Рэшфорд ушел, Санчо [тоже]. Четверо из восьми наших самых высокооплачиваемых игроков. Еще и куча травм… [В том числе] у Кобби Майну и [Лисандро] Мартинеса.

Я верю в него, правда. Мне очень, очень нравится Рубен. Я общался с ним и до игры, но мы сели и провели с ним полчаса после матча. Он очень вдумчивый парень.