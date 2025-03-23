«Если я заговорю, у меня будут проблемы». Моуриньо посетил турнир UFC

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вчера, 09:43

Главный тренер «Фенербахче» в субботу вечером посетил турнир по смешанным едионоборствам UFC London и понаблюдал за боем в полусреднем весе между британцем Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди на O2 Арене.

Когда к португальцу обратились с просьбой высказать свои мысли о главном поединке вечера, тот ответил:

Думаю, если я заговорю, у меня будут проблемы.

Эти слова стали отсылкой к известному комментарию Моуриньо 2014 года, когда тренер высказался о работе судьи Криса Фоя после того, как «Челси» уступил «Астон Вилле» со счётом 0:1.