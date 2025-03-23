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«Если я заговорю, у меня будут проблемы». Моуриньо посетил турнир UFC

вчера, 09:43

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо в субботу вечером посетил турнир по смешанным едионоборствам UFC London и понаблюдал за боем в полусреднем весе между британцем Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди на O2 Арене.

Когда к португальцу обратились с просьбой высказать свои мысли о главном поединке вечера, тот ответил:

Думаю, если я заговорю, у меня будут проблемы.

Эти слова стали отсылкой к известному комментарию Моуриньо 2014 года, когда тренер высказался о работе судьи Криса Фоя после того, как «Челси» уступил «Астон Вилле» со счётом 0:1.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:02
Кстати, а бой-то получился неплохой.
Эдвардс номер один в рейтинге вчера был уничтожен , Брэди его просто сожрал
Bryan
Bryan
вчера в 14:04
Даже в таком возрасте посещает бои UFC)
112910415
112910415
вчера в 13:47
очень уж опытный ! )
Forwert
Forwert
вчера в 11:48
Даже если и не заговорит, то все равно проблемы придумают.
pnxdx7sb3y8e
pnxdx7sb3y8e
вчера в 11:36
Меньше говоришь, больше живешь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Просто сказать нечего?)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:21
Когда его это останавливало?
Гость
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