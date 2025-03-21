Холанд сходил на рыбалку, Слуцкий — в баню. Как футболисты провели эту неделю

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Стиляга дня. Футболист «Интера» .

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сфотографировался на фоне моста в Боснии и Герцеговине.

приобщается к искусству.

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— самокат.

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А сходил в баню.

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