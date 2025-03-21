Холанд сходил на рыбалку, Слуцкий — в баню. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Защитник «Реала» Милитао выложил фото со своей девушкой.
Зинедин Зидан сходил в ресторан со своей женой.
Футболист «Атлетико» Маркос Льоренте показал новорожденного ребенка.
Поль Погба сыграл в карты со своей женой.
Луиш Нани начал заниматься боевыми искусствами.
Стиляга дня. Футболист «Интера» Маркус Тюрам.
Футболист «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин расслабился со своей женой.
Легендарный Арсен Венгер посетил академию Тони Крооса.
Иван Ракитич сфотографировался на фоне моста в Боснии и Герцеговине.
Фернандо Льоренте приобщается к искусству.
Милота дня. Деян Кулусевски со своим верным фанатом.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был замечен на рыбалке. Недавно норвежец отметился топовым достижением.
Легенда Серии А Давиде Москарделли осваивает скейтборд.
Джибрилль Сиссе — самокат.
Девушка дня. Подруга футболиста «Зенита» Луиса Энрике — Тэмми.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на личные вопросы.
А Леонид Слуцкий сходил в баню.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Наслаждайтесь выходными — берите пример с Александра Кокорина.