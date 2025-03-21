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Холанд сходил на рыбалку, Слуцкий — в баню. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 20:03
Холанд
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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 22:56, ред.
Леонид Слуцкий сходил в баню....и улетел в Ленинград вместо Павлика....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:22
А по части отдыха Саша Кокорин может смело проводить "мастер - классы" - "экстра - класса"...)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:18
Лёня - бесподобен , вся гамма чувств отображена на его блаженной физиономии ! )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:15
Скажем так - странностей у четы Семак хватает - хотя у кого из нас нет своих "тараканов" в голове ? )
Stamford Bridge
Stamford Bridge
сегодня в 21:53
Отдыхать нужно всем, будь ты Поль или Валера или Эрлинг...
Гость
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