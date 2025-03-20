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В Федерации футбола Гренады высказались о возможном ответном матче с РФ

сегодня, 13:58

Президент Федерации футбола Гренады Марлон Глин ответил на вопрос о возможной организации ответного матча местной сборной с командой России.

Был ли переговорный процесс сложным? Нет, нам поступило предложение от РФС — и мы его приняли. На прошлой неделе мы играли с Сент-Винсент, теперь в России. В ближайшие международные паузы будем искать других соперников, мы всегда рады откликнуться на предложение.

Возможен ли еще один матч со сборной России? Да, это возможно. Надеюсь, мы сможем пригласить их посетить нас на Карибах.

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Гренада  Россия
Источник: sport24.ru
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t94gw5wrsgrx
t94gw5wrsgrx
сегодня в 15:23
Пусть хренотёр ещё раз гренадёров покошмарит
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:57
"О Карибы" - А где-то в кабинетах РФС , кто-то уже вожделенно закатил глаза...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:40
Да и нам отлично, мы тут собираемся рекордсменов штамповать и такие соперники как Гренада отличный кандидат
Гость
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