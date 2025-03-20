В Федерации футбола Гренады высказались о возможном ответном матче с РФ

Президент Федерации футбола Гренады Марлон Глин ответил на вопрос о возможной организации ответного матча местной сборной с командой России.

Был ли переговорный процесс сложным? Нет, нам поступило предложение от РФС — и мы его приняли. На прошлой неделе мы играли с Сент-Винсент, теперь в России. В ближайшие международные паузы будем искать других соперников, мы всегда рады откликнуться на предложение.

Возможен ли еще один матч со сборной России? Да, это возможно. Надеюсь, мы сможем пригласить их посетить нас на Карибах.