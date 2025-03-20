Экс-игрока молодёжной сборной Англии ярко встретили в Бангладеш

1742470298

сегодня, 14:31

Хавбек , ранее выступавший за молодёжную сборную Англии, не смог закрепиться в основной команде «трёх львов».

Футболист получил паспорт Бангладеш, поскольку его родители родом из этой страны, игрок будет выступать за местную национальную команду. Полузащитник получил вызов в сборную Бангладеш, 25 марта состоится его дебют: команда сыграет с Индией в рамках отбора на Кубок Азии.

Стоит отметить, что ранее Чудхури посещал родину своих родителей и знает бенгальский язык. В Бангладеш болельщики оказали хавбеку теплый прием.

На клубном уровне Хамза выступает за «Шеффилд Юнайтед», права на него принадлежат «Лестеру».