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Экс-игрока молодёжной сборной Англии ярко встретили в Бангладеш

сегодня, 14:31

Хавбек Хамза Чудхури, ранее выступавший за молодёжную сборную Англии, не смог закрепиться в основной команде «трёх львов».

Футболист получил паспорт Бангладеш, поскольку его родители родом из этой страны, игрок будет выступать за местную национальную команду. Полузащитник получил вызов в сборную Бангладеш, 25 марта состоится его дебют: команда сыграет с Индией в рамках отбора на Кубок Азии.

Стоит отметить, что ранее Чудхури посещал родину своих родителей и знает бенгальский язык. В Бангладеш болельщики оказали хавбеку теплый прием.

На клубном уровне Хамза выступает за «Шеффилд Юнайтед», права на него принадлежат «Лестеру».

Экс-игрока молодёжной сборной Англии ярко встретили в Бангладеш

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Все комментарии
sdqxaf6c9dfa
sdqxaf6c9dfa
сегодня в 16:00
Там он точно звездой будет.
Гость
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