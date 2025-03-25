Трансфер Салаха в «Аль-Хиляль» этим летом не состоится

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вчера, 18:55

По информации журналиста Бена Джейкобса, вероятность трансфера нападающего «Ливерпуля» в саудовский клуб «Аль-Хиляль» в текущее летнее межсезонье крайне мала.

В качестве причин, препятствующих осуществлению данного трансфера, источник указывает на пессимистичные настроения в Саудовской Аравии, отсутствие активных переговоров со стороны посредников, которые ранее продвигали предложение клуба а также оптимизм руководства «Ливерпуля» относительно желания Салаха продолжить свою карьеру в Европе.