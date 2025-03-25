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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Трансфер Салаха в «Аль-Хиляль» этим летом не состоится

вчера, 18:55

По информации журналиста Бена Джейкобса, вероятность трансфера нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в саудовский клуб «Аль-Хиляль» в текущее летнее межсезонье крайне мала.

В качестве причин, препятствующих осуществлению данного трансфера, источник указывает на пессимистичные настроения в Саудовской Аравии, отсутствие активных переговоров со стороны посредников, которые ранее продвигали предложение клуба а также оптимизм руководства «Ливерпуля» относительно желания Салаха продолжить свою карьеру в Европе.

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Все комментарии
pmcxeg63wkvn
pmcxeg63wkvn
вчера в 21:12
Красным надо Салах сохранить, он до сих пор полезно играет
протон
протон
вчера в 19:05
Рано или поздно это состоится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:03, ред.
У каждого плута свои расчёты....
Гость
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