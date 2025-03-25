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Гюлер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

вчера, 13:50

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер высказался о возможном уходе из клуба из-за небольшого количества игрового времени.

Слухи о моём будущем? «Реал» дал мне план, и я по-прежнему в него верю. Не сомневаюсь в том, что добьюсь успеха в клубе, я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и всегда готов выходить на поле. Обожаю фанатов «Реала», их поддержка очень значима для меня, очень благодарен им. Я пришёл в клуб, чтобы играть и быть важной частью этой команды. И не перестану сражаться, пока не достигну этого.

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24 марта
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Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:21
..эка удивил, с его деньгами в Реале Я бы уже Новую Москву
купил, просто во многом лукавит и не хочет явных перемен!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:35
этот план был написан еще для Эдегора в свое время.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
огромный талант пропадает зря из за бесконечного уважения Анчелотти к тем
у кого богаче послужной список и влиятельные агенты.
однако не всегда больший опыт не является синонимом лучшей игры.
иногда юношеский голод поглощает все на своем пути.
но для этого нужно доверять. юному игроку важно это доверие.
только если тренер идет на определенный риск, можно победить больше.
ну что ж...будем считать, что Анчелотти как заботливый отец, бережет Гюлера, чтоб не получился второй Фати ))
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:48, ред.
На счёт "я очень много работаю..." конечно слукавил турок. Но с таким настроем всё в его руках, точнее ногах. Талант однозначно есть, осталось закрепить его целеустремлённостью, самоотдачей и работой над собой.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:43
Небось сам и распускает слухи вместе с агентом
протон
протон
вчера в 14:20
Там скоро в Реале просто места ему не будет :)
ygmxawstxhe2
ygmxawstxhe2
вчера в 14:08
В сегунду надо турчонка отправить
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:08
Типичный ответ на типичные слухи.
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