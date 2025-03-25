Гюлер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Полузащитник «Реала» высказался о возможном уходе из клуба из-за небольшого количества игрового времени.

Слухи о моём будущем? «Реал» дал мне план, и я по-прежнему в него верю. Не сомневаюсь в том, что добьюсь успеха в клубе, я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и всегда готов выходить на поле. Обожаю фанатов «Реала», их поддержка очень значима для меня, очень благодарен им. Я пришёл в клуб, чтобы играть и быть важной частью этой команды. И не перестану сражаться, пока не достигну этого.