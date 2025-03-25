Гюлер отреагировал на слухи о возможном уходе из «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер высказался о возможном уходе из клуба из-за небольшого количества игрового времени.
Слухи о моём будущем? «Реал» дал мне план, и я по-прежнему в него верю. Не сомневаюсь в том, что добьюсь успеха в клубе, я даже купил дом в Мадриде. Я очень много работаю и всегда готов выходить на поле. Обожаю фанатов «Реала», их поддержка очень значима для меня, очень благодарен им. Я пришёл в клуб, чтобы играть и быть важной частью этой команды. И не перестану сражаться, пока не достигну этого.
у кого богаче послужной список и влиятельные агенты.
однако не всегда больший опыт не является синонимом лучшей игры.
иногда юношеский голод поглощает все на своем пути.
но для этого нужно доверять. юному игроку важно это доверие.
только если тренер идет на определенный риск, можно победить больше.
ну что ж...будем считать, что Анчелотти как заботливый отец, бережет Гюлера, чтоб не получился второй Фати ))
у кого богаче послужной список и влиятельные агенты.
однако не всегда больший опыт не является синонимом лучшей игры.
иногда юношеский голод поглощает все на своем пути.
но для этого нужно доверять. юному игроку важно это доверие.
только если тренер идет на определенный риск, можно победить больше.
ну что ж...будем считать, что Анчелотти как заботливый отец, бережет Гюлера, чтоб не получился второй Фати ))