Полузащитник Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.
Как сообщается, футболист начал процесс переговоров о возвращении в стан «шмелей».
Напомним, что Санчо выступает в аренде за «Челси». Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».
в 73 млн фунтов до -5 млн.
именно штраф 5 млн Челси выплатит МЮ по арендному договору.
из за него кого только не делали виноватым, бедный Тен Хаг
в 73 млн фунтов до -5 млн.
именно штраф 5 млн Челси выплатит МЮ по арендному договору.
из за него кого только не делали виноватым, бедный Тен Хаг