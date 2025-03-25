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Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд

вчера, 19:09

Полузащитник Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщается, футболист начал процесс переговоров о возвращении в стан «шмелей».

Напомним, что Санчо выступает в аренде за «Челси». Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:01, ред.
за эти несколько дет Санчо проделал отличный путь от ценника
в 73 млн фунтов до -5 млн.
именно штраф 5 млн Челси выплатит МЮ по арендному договору.
из за него кого только не делали виноватым, бедный Тен Хаг
Гость
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