Санчо может вернуться в «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 19:09

Полузащитник может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

Как сообщается, футболист начал процесс переговоров о возвращении в стан «шмелей».

Напомним, что Санчо выступает в аренде за «Челси». Права на футболиста принадлежат «Манчестер Юнайтед».