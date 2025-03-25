Хет-трик Глушенкова помог сборной России разгромить Замбию

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вчера, 21:59

Россия обыграла Замбию (5:0) в товарищеском матче.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил полузащитник сборной России Максим Глушенков. На 44-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество россиян. На 54-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 58-й минуте — хет-трик. На 73-й минуте Алексей Батраков отправил пятый гол в ворота Замбии.

Напомним, что 19 марта сборная России одержала победу над Гренадой (5:0) в товарищеском матче.