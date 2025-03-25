Хет-трик Глушенкова помог сборной России разгромить Замбию

Россия обыграла Замбию (5:0) в товарищеском матче.
Первый гол в игре на 8-й минуте забил полузащитник сборной России Максим Глушенков. На 44-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество россиян. На 54-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 58-й минуте — хет-трик. На 73-й минуте Алексей Батраков отправил пятый гол в ворота Замбии.
Напомним, что 19 марта сборная России одержала победу над Гренадой (5:0) в товарищеском матче.
Вот для Вас это зрелище? Для меня, как и всех кого я знаю, нет. Лучше бы пустить деньги в развитие футбола глубинки. Уверен, что там хватает талантов. И как показывает практика сильнейших лиг, именно в глубинка выдает величайших игроков. Можете назвать хоть одного такого игрока нашей сборной? Или наша страна не имеет феноменов? А как это проверить, если у нас только один клуб позволяет пробиться из глубинки? (это я про Краснодар).
На мой взгляд, либо хороним окончательно, либо все-таки стараемся его возродить. И утверждение, что «не будет» зависит он нас: когда будет 0 зрителей на трибуне и столько же у экранов ТВ, некоторые начнут задумываться. А так мы будем пережевывать, что дают.
P.S.: высказал свое мнение (хотя не только), но не принуждаю к нему склоняться. Я верю, что можно все исправить - а это, ой, как не легко!
Вот для Вас это зрелище? Для меня, как и всех кого я знаю, нет. Лучше бы пустить деньги в развитие футбола глубинки. Уверен, что там хватает талантов. И как показывает практика сильнейших лиг, именно в глубинка выдает величайших игроков. Можете назвать хоть одного такого игрока нашей сборной? Или наша страна не имеет феноменов? А как это проверить, если у нас только один клуб позволяет пробиться из глубинки? (это я про Краснодар).
На мой взгляд, либо хороним окончательно, либо все-таки стараемся его возродить. И утверждение, что «не будет» зависит он нас: когда будет 0 зрителей на трибуне и столько же у экранов ТВ, некоторые начнут задумываться. А так мы будем пережевывать, что дают.
P.S.: высказал свое мнение (хотя не только), но не принуждаю к нему склоняться. Я верю, что можно все исправить - а это, ой, как не легко!