Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Хет-трик Глушенкова помог сборной России разгромить Замбию

вчера, 21:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 0Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияМатч завершен

Россия обыграла Замбию (5:0) в товарищеском матче.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил полузащитник сборной России Максим Глушенков. На 44-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество россиян. На 54-й минуте Глушенков оформил дубль, а на 58-й минуте — хет-трик. На 73-й минуте Алексей Батраков отправил пятый гол в ворота Замбии.

Напомним, что 19 марта сборная России одержала победу над Гренадой (5:0) в товарищеском матче.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол
Вчера, 21:19
Сборная Австралии переиграла команду Китая в матче отбора на ЧМ-2026
Вчера, 15:58
Япония и Саудовская Аравия не забили голов в матче отбора на ЧМ-2026
Вчера, 15:32
Дубль Швидерского принёс победу сборной Польши над Мальтой
Вчера, 00:50
Англия разгромила Латвию в матче отбора на чемпионат мира 2026 года
Вчера, 00:39
Новая Зеландия обыграла Новую Каледонию и вышла на чемпионат мира
24 марта
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:29
Приветствую Володя!Согласен на все 1000000000000%!
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:15
Вот тебя- то понесло. Если кто- то к примеру ,голы пачками штампует, а гимн не поёт, его что из сборной гнать надо?
Sergo81
Sergo81 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:49
А к чему де Брёйне-то ? Он диспетчер, а Максим голешники забивает, да, африканцам пока, но ведь ещё вчера кое кто его в деграданты записал. А он три положил. Недолго Семаку тренировать Зенит осталось, не просто так зенитовцы вчера носились, сольют они его. И Максим заиграет в Зените на своём высоком для ЧР уровне.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:38
Не понравилось, что Дзюба покинул сборную перед матчем. Тупо приехал ради своего рекорда, а на сборную наплевать. Не нужно было давать ему побить рекорд.
cska1948
cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:46
Наши сборники гимн не поют, а мучают его! Почему в сборной не тренеруют исполнение российского гимна? Ведь это стыд и позор смотреть на то, как здоровые парни еле лепечут слова, будто их неделю не кормили. Не умеешь петь гимн? ВОН из сборной! С исполнения гимна в сборной надо начинать ВСЕ тренировки. Может, тогда до них дойдёт, что на них не просто футболка, а футболка сборной России.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 06:07
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:03
    Без бинокля видно, как ребята соскучились по международным встречам
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:27
    сильная сборная, сильный Глушенков !
    shur
    shur ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    ...вот ,на жёлтой сидел, ну так что , слово "не будет" означает, не лёгкие для отечества времена, здесь
    уж точно без твоего участия обойдуться! А хорошие футболисты и хоккеисты в Советском Союзе получив ЗМС имели все блага от
    обществ в которых играли, вызовы в сборную, поездки за границу, зарплаты, квартиры,машины, аудитехнику,шмотки, продукты! Ты хоть знаешь сынок сколько стоили родные Levis...?! Приятных снов!!!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 23:58
    Думаю Замбии надо сыграть с Гренадой было для интересного футбола, а наши вообще не к месту со своими разгромными победами. По поводу Глушенкова, там Манчестер Сити замену ищут Де Брюйне, плохо ищут, нашлась в матче с Замбией, но скаутов МС конечно не было на этой игре. Придётся дальше Максиму тухнуть в Зените с ненормально тренирующим Серёжей
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Я бы лично с удовольствием посмотрел на работу СерОжи в ЕК)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Не знал что клубы типа Янг Бойз , Цюрих любительские)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 23:14, ред.
    Мы его хороним ? Кто это "Мы", уважаемый ?! Стало быть "узкий слой интеллигенции" там наверху капусту рубят, а в ответе типа ВСЕ ?!
    Лично я и куча тутошнего народа - выходцев из великого Союза в этом де**ме - похоронах нац. футбола, не участвовала.
    Поэтому называйте вещи своими именами.

    P.S. Как ..., как вы сказали ? Верите, что можно всё исправить ?! Талантам из провинции дорога, старикам почёт ? Серьёзно ?!
    А вы вабче морду Дюкова видели, не ? Да рядом с Шурочкой..., самому паск*дному киношному злодею делать нехрен! (facepalm)
    lobsterdam
    lobsterdam ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Сколько себя помню всё "исправляют"...`
    протон
    протон
    вчера в 23:06
    Поиздевались над очередными любителями
    Будь еврокубки, Карпин уже был бы уволен за результаты. С такими соперниками хоть сто лет управляй -никто не уволит.
    Ох, посмотреть бы на работу Карпина в еврокубках! )
    Кержаков и Бесчастных щас репу чешут и думают почему у нас таких соперников не было.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Не знаю, это было мое мнение. Хоть и не играю в шахматы, но всегда мотиватором было правило оттуда: чтобы стать сильнее, нужно играть с более сильным противником.
    Слабый соперник, для меня, - демотиватор.
    Как и сказал ранее, это мое мнение.
    STVA 1
    STVA 1 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Мы не хороним его играя с такими соперниками!Вы не правы по моему!Любая игра это опыт! А вот про зарплаты игроков это тут я с Вами согласен на все 10000 %!И я давно писал что надо вводить лимит полностью на гастарбайтеров и вводить потолок зарплат! Хуже не будет!
    introvert pofigist
    introvert pofigist ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 22:44
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ shur (раскрыть)
      вчера в 22:43, ред.
      И Вам всего наилучшего! Да, не жил, но родился и тренировался у тренеров, выходцев из сборных Советского Союза (не футбола правда, хотя, уверен, что это не меняет суть вопроса). Ни у кого тогда не было таких зарплат, как сейчас. И, как сказал ранее, именно это убивает этот вид спорта у нас.
      nik9373
      nik9373
      вчера в 22:39
      Повержена сильнейшая африканская сборная. Дальше - больше.
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 22:36
      дал ответу одному из ораторов, повторяться не хочу. При желании, увидете.
      shur
      shur ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      вчера в 22:36
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ sir_Alex (раскрыть)
        вчера в 22:35, ред.
        ... ну тогда в паре с Кюхельбекером...)
        sir_Alex
        sir_Alex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 22:34
        За сб. Царского Села.
        h_a_k_k_e_r
        h_a_k_k_e_r ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 22:33
        С такими соперниками мы как раз-таки его и хороним… Хотя мы его давно похоронили с нашими зарплатами футболистов.
        Вот для Вас это зрелище? Для меня, как и всех кого я знаю, нет. Лучше бы пустить деньги в развитие футбола глубинки. Уверен, что там хватает талантов. И как показывает практика сильнейших лиг, именно в глубинка выдает величайших игроков. Можете назвать хоть одного такого игрока нашей сборной? Или наша страна не имеет феноменов? А как это проверить, если у нас только один клуб позволяет пробиться из глубинки? (это я про Краснодар).
        На мой взгляд, либо хороним окончательно, либо все-таки стараемся его возродить. И утверждение, что «не будет» зависит он нас: когда будет 0 зрителей на трибуне и столько же у экранов ТВ, некоторые начнут задумываться. А так мы будем пережевывать, что дают.
        P.S.: высказал свое мнение (хотя не только), но не принуждаю к нему склоняться. Я верю, что можно все исправить - а это, ой, как не легко!
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
        вчера в 22:32
        Пушкин... Пушкин... Не, не слыхал такого игрока. Поди за Питер играет ?)
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 22:32
        Побеждён серьёзный соперник, рейтинг сборной поднимется ещё выше.
        STVA 1
        STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
        вчера в 22:31
        Если честно , то когда поют гимн России , я ловлю себя что в башке проносятся слова гимна СССР!Это похоже в подкорке сидит!
        shur
        shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 22:28
        "...Ах, обмануть меня не трудно!..
        Я сам обманываться рад!"..... А.С.Пушкин
        sv_1969
        sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
        вчера в 22:27
        Я не был все таки так категоричен! 87 место в рейтинге это не 174 место Гренады!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         