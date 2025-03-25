Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол

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вчера, 21:19

Сборная Ирана и Узбекистана не выявили победителя в матче 8-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:2).

На 16-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хожимат Эркинов. На 52-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми восстановил равновесие. Спустя минуту голом отметился полузащитник узбекистанской национальной команды и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 83-й минуте Тареми оформил дубль.

Иран занимает 1-е место в Группе А (20 очков). Узбекистан идёт на 2-й строчке (17 баллов).