Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол

Сборная Ирана и Узбекистана не выявили победителя в матче 8-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:2).
На 16-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хожимат Эркинов. На 52-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми восстановил равновесие. Спустя минуту голом отметился полузащитник узбекистанской национальной команды и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 83-й минуте Тареми оформил дубль.
Иран занимает 1-е место в Группе А (20 очков). Узбекистан идёт на 2-й строчке (17 баллов).
1 Иран уже отобрался на ЧМ
2 Узбекистан 17 очков
3 ОАЭ 13 очков
Все остальные нам не важны...
Так вот, у нас впереди очный матч с Эмиратами от которого будет многое зависеть. Не проиграем и сборная на ЧМ, проиграем, значит должны обыгрывать Катар в последнем туре. При равенстве очков учитывается разница мячей, так вот она у сборной Узбекистана хуже, чем у арабов....
1 Иран уже отобрался на ЧМ
2 Узбекистан 17 очков
3 ОАЭ 13 очков
Все остальные нам не важны...
Так вот, у нас впереди очный матч с Эмиратами от которого будет многое зависеть. Не проиграем и сборная на ЧМ, проиграем, значит должны обыгрывать Катар в последнем туре. При равенстве очков учитывается разница мячей, так вот она у сборной Узбекистана хуже, чем у арабов....
А так нужна победа в двух матчах. Ну или победа или ничья киргизов с ОАЭ, что вполне возможно по форме сб Кыргызстана, тем более у себя дома.
Если корейцы не пропустили бы в последних секундах с ОАЭ, тогда устроила бы любая ничья.
А так нужна победа в двух матчах. Ну или победа или ничья киргизов с ОАЭ, что вполне возможно по форме сб Кыргызстана, тем более у себя дома.
Если корейцы не пропустили бы в последних секундах с ОАЭ, тогда устроила бы любая ничья.
Файзуллаев молодец, забил гол со штрафного,но имел еще 2 выхода один на один с вратарем но не сумел воспользоваться этими мосентамм!
Ладно, имеем что имеем, сборная идет на втором месте и всё зависет от нас самих
Файзуллаев молодец, забил гол со штрафного,но имел еще 2 выхода один на один с вратарем но не сумел воспользоваться этими мосентамм!
Ладно, имеем что имеем, сборная идет на втором месте и всё зависет от нас самих