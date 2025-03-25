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Иран сыграл вничью с Узбекистаном, Файзуллаев забил гол

вчера, 21:19
ИранЛоготип футбольный клуб Иран2 : 2Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанМатч завершен

Сборная Ирана и Узбекистана не выявили победителя в матче 8-го тура третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (2:2).

На 16-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хожимат Эркинов. На 52-й минуте нападающий сборной Ирана Мехди Тареми восстановил равновесие. Спустя минуту голом отметился полузащитник узбекистанской национальной команды и московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 83-й минуте Тареми оформил дубль.

Иран занимает 1-е место в Группе А (20 очков). Узбекистан идёт на 2-й строчке (17 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:01
Расклад в группе сейчас такой
1 Иран уже отобрался на ЧМ
2 Узбекистан 17 очков
3 ОАЭ 13 очков
Все остальные нам не важны...
Так вот, у нас впереди очный матч с Эмиратами от которого будет многое зависеть. Не проиграем и сборная на ЧМ, проиграем, значит должны обыгрывать Катар в последнем туре. При равенстве очков учитывается разница мячей, так вот она у сборной Узбекистана хуже, чем у арабов....
azkan
azkan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:59
Только ничья матче с Эмиратами выводит нашу сборную на ЧМ.
А так нужна победа в двух матчах. Ну или победа или ничья киргизов с ОАЭ, что вполне возможно по форме сб Кыргызстана, тем более у себя дома.
Если корейцы не пропустили бы в последних секундах с ОАЭ, тогда устроила бы любая ничья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:18
Я думаю где то 95%, что Узбекистан будет на ЧМ. Им достаточно в двух матчах набрать 1 очко и недосягаемы для ОАЭ. Я не ошибаюсь?
протон
протон
вчера в 21:57
На втором голе иранцев мяч от руки иранского футболиста отскочил к Тареми который забил гол?!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:56
Желаю узбекам выйти на ЧМ 2026!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:23
Поздравляю Иран с выходом на ЧМ! Наши же парни сегодня могли максимально приблизиться к заветной путёвке на ЧМ, но увы, пропустили обидный гол в концовке матча....
Файзуллаев молодец, забил гол со штрафного,но имел еще 2 выхода один на один с вратарем но не сумел воспользоваться этими мосентамм!
Ладно, имеем что имеем, сборная идет на втором месте и всё зависет от нас самих
Гость
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