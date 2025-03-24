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Новая Зеландия обыграла Новую Каледонию и вышла на чемпионат мира

вчера, 11:16
Новая КаледонияЛоготип футбольный клуб Новая Каледония0 : 3Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

Сборная Новой Каледонии потерпела поражение от команды Новой Зеландии в финальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:3).

На 61-й минуте счёт открыл Майкл Бокселл. Удвоил преимущество новозеландцев Костас Барбарусес на 66-й. Ещё одним голом отметился Элайджа Джаст на 80-й.

Новая Зеландия стала второй сборной, вышедшей на ЧМ-2026. Ранее на турнир квалифицировалась Япония.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:51
Австралия ушла в АФК, теперь в океании новый хозяин- новая Зеландия. Только одного не понял, теперь что они каждый раз будут выходить на ЧМ, как чемпионы островов или стыковые матчи будут? Как-то легко у них. Что касается Каледонии, не серьёзный соперник для выхода на ЧМ...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:23
Было бы интересно, если бы Новая Каледония вышла на ЧМ
протон
протон
вчера в 19:26
Мало команд на ЧМ выходит, мало. 64 - минимум. Лучше 128.
Правда далеко не каждая страна потянет такой турнир, но что поделать? Так и будут ездить между несколькими.
Какой-то бред уже. Зачем столько проходных матчей?
Океания должна всё-таки через дополнительный отбор проходить. 32 команды на ЧМ - оптимальный вариант. Без левых "третьих мест", не затягивая, меньше проходных матчей.
112910415
112910415
вчера в 18:23
ну, Зеландия-то посильнее будет )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:33
А мне интересно. Россия смогла бы обыграть Новую Каледонию? Возможны варианты?
Vilar
Vilar
вчера в 17:02, ред.
Если бы цари не бросили земли Миклухо-Маклая, сейчас играли бы с Папуасами, поехали бы на ЧМ-26.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 15:06
Будем изучать географию, будем изучать новые страны!
nw262d5t8cfw
nw262d5t8cfw
вчера в 14:28
Просто Новая Каледония не смогла больше игроков набрать, а то бы показала Новой Зеландии где раки зимуют.
72u6fzckwuvf
72u6fzckwuvf
вчера в 13:55
Тем не менее Новая Каледония очень долго держалась.
py8nurb3yt3t
py8nurb3yt3t
вчера в 12:23
Новую Каледонию всяк обидеть наровит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:08
Новая Зеландия обыграла Новую Каледонию и вышла на Новый чемпионат мира (2026) на котором впервые будет 48 участников...
Жаль , что в этом противостоянии одержала верх не Новая Каледония - смотрелось бы куда более колоритно...
Но и так не плохо - буду "топить" за Новую Зеландию - интересно до какой стадии она дойдёт на ЧМ...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:52
А разве были другие варианты?
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:50
Иного исхода я и не ожидал. Сборная Новой Зеландии, лучшая в своей группе.
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