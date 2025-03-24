Новая Зеландия обыграла Новую Каледонию и вышла на чемпионат мира

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вчера, 11:16

Сборная Новой Каледонии потерпела поражение от команды Новой Зеландии в финальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:3).

На 61-й минуте счёт открыл Майкл Бокселл. Удвоил преимущество новозеландцев Костас Барбарусес на 66-й. Ещё одним голом отметился Элайджа Джаст на 80-й.