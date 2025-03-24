Новая Зеландия обыграла Новую Каледонию и вышла на чемпионат мира

Сборная Новой Каледонии потерпела поражение от команды Новой Зеландии в финальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года (0:3).
На 61-й минуте счёт открыл Майкл Бокселл. Удвоил преимущество новозеландцев Костас Барбарусес на 66-й. Ещё одним голом отметился Элайджа Джаст на 80-й.
Новая Зеландия стала второй сборной, вышедшей на ЧМ-2026. Ранее на турнир квалифицировалась Япония.
Правда далеко не каждая страна потянет такой турнир, но что поделать? Так и будут ездить между несколькими.
Какой-то бред уже. Зачем столько проходных матчей?
Океания должна всё-таки через дополнительный отбор проходить. 32 команды на ЧМ - оптимальный вариант. Без левых "третьих мест", не затягивая, меньше проходных матчей.
Правда далеко не каждая страна потянет такой турнир, но что поделать? Так и будут ездить между несколькими.
Какой-то бред уже. Зачем столько проходных матчей?
Океания должна всё-таки через дополнительный отбор проходить. 32 команды на ЧМ - оптимальный вариант. Без левых "третьих мест", не затягивая, меньше проходных матчей.
Жаль , что в этом противостоянии одержала верх не Новая Каледония - смотрелось бы куда более колоритно...
Но и так не плохо - буду "топить" за Новую Зеландию - интересно до какой стадии она дойдёт на ЧМ...)))
Жаль , что в этом противостоянии одержала верх не Новая Каледония - смотрелось бы куда более колоритно...
Но и так не плохо - буду "топить" за Новую Зеландию - интересно до какой стадии она дойдёт на ЧМ...)))