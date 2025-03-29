МЮ продаст Санчо летом, если «Челси» откажется от обязательства выкупа

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вчера, 20:22

По информации источника, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются в достаточном уровне мастерства для выступления за команду. При этом игроки отмечают отсутствие претензий к его личностным качествам.

В настоящее время 25-летний вингер находится в аренде в «Челси», который имеет обязательство выкупить его за сумму от 20 до 25 миллионов фунтов стерлингов. В случае отказа от выкупа клубу придется выплатить компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.

Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» истекает летом следующего года. Вероятность продления соглашения на один год до 2026 года крайне мала.