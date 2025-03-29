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«Челси» намерен приобрести Кунде этим летом

вчера, 19:49

В летнее трансферное окно «Челси» планирует укрепить линию обороны приобретением универсального защитника, способного играть как в центре обороны, так и на фланге.

По информации источника, приоритетной целью лондонского клуба является французский защитник Жюль Кунде, выступающий за «Барселону».

Руководство каталонского клуба осведомлено о заинтересованности со стороны «аристократов» и намерено продлить контракт с игроком для усиления своих позиций в будущих переговорах.

Срок действия нынешнего соглашения Кунде с «Барселоной» истекает в 2026 году, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.

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Bryan
Bryan
сегодня в 13:43
За лярд можно..)
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:27
А в прочем кто этих Боли и тд знает...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:58
Да бред же.
В Челси есть потолок ЗП. А зар.плата у него большая УЖЕ.
Просто пытаются с агентом выбить ещё больше зар.плату по новому контакту.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:51
Странно, отступные и возраст не пугают нынешний Челси? для них 26 староват ведь нет?
Гость
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