«Челси» намерен приобрести Кунде этим летом

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вчера, 19:49

В летнее трансферное окно «Челси» планирует укрепить линию обороны приобретением универсального защитника, способного играть как в центре обороны, так и на фланге.

По информации источника, приоритетной целью лондонского клуба является французский защитник , выступающий за «Барселону».

Руководство каталонского клуба осведомлено о заинтересованности со стороны «аристократов» и намерено продлить контракт с игроком для усиления своих позиций в будущих переговорах.

Срок действия нынешнего соглашения Кунде с «Барселоной» истекает в 2026 году, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.