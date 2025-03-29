«Челси» намерен приобрести Кунде этим летом

В летнее трансферное окно «Челси» планирует укрепить линию обороны приобретением универсального защитника, способного играть как в центре обороны, так и на фланге.
По информации источника, приоритетной целью лондонского клуба является французский защитник Жюль Кунде, выступающий за «Барселону».
Руководство каталонского клуба осведомлено о заинтересованности со стороны «аристократов» и намерено продлить контракт с игроком для усиления своих позиций в будущих переговорах.
Срок действия нынешнего соглашения Кунде с «Барселоной» истекает в 2026 году, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
В Челси есть потолок ЗП. А зар.плата у него большая УЖЕ.
Просто пытаются с агентом выбить ещё больше зар.плату по новому контакту.
В Челси есть потолок ЗП. А зар.плата у него большая УЖЕ.
Просто пытаются с агентом выбить ещё больше зар.плату по новому контакту.