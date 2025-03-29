Брат Джуда Беллингема заинтересовал «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» ведет предварительные переговоры о возможном приобретении полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема в летнее трансферное окно.
Несмотря на то что руководство клуба собрало всю необходимую информацию о футболисте, оно по-прежнему считает потенциальный трансфер слишком дорогостоящим.
У 19-летнего игрока действующий контракт с «Сандерлендом» до 2028 года, однако вероятность его перехода в летнее трансферное окно остается высокой.
Джоб является братом полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.