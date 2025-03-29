Брат Джуда Беллингема заинтересовал «РБ Лейпциг»

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вчера, 19:29

«РБ Лейпциг» ведет предварительные переговоры о возможном приобретении полузащитника «Сандерленда» в летнее трансферное окно.

Несмотря на то что руководство клуба собрало всю необходимую информацию о футболисте, оно по-прежнему считает потенциальный трансфер слишком дорогостоящим.

У 19-летнего игрока действующий контракт с «Сандерлендом» до 2028 года, однако вероятность его перехода в летнее трансферное окно остается высокой.

Джоб является братом полузащитника «Реала» .