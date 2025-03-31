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Фергюсон рассказал, как Дель Пьеро отказался переходить в «Ман Юнайтед»

вчера, 18:44

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, как хотел подписать в МЮ бывшего капитана и форварда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро.

После того как Италия выиграла чемпионат мира в 2006 году, а «Ювентус» вылетел во второй дивизион, я был уверен, что Дель Пьеро покинет «Ювентус». Такой игрок, как он, не играет во втором дивизионе. В то время им также интересовался «Реал», и, учитывая проблемы, окружавшие «Ювентус» в то время, я предполагал, что между нами и «Реалом» разгорится настоящая война за его приобретение.

После того как я сделал предложение, его ответ был шокирующим. Он сказал мне: «Сэр, вы уже говорили со мной раньше, и я вас очень уважаю, но „Ювентус“ сильно страдает, и мой долг остаться здесь. „Ювентус“ в беде, а я капитан команды. Вы ожидаете, что я их покину?»

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Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:54
Настоящий капитан!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:24
Достойно уважения. Жаль что Юве к нему не проявил того же, когда он состарился.
Capral
Capral
вчера в 19:19
Дель Пьеро всегда был Красавец, и я всегда восторгался его игрой!!! Но он еще и Патриот!!! Всегда, когда Юве играл против киевского Динамо, я, однозначно болел за туринцев!!! И в Серии А болел за Юве, когда там работал Великий Липпи!!! И страшно расстроился, когда Юве проиграл финал Милану...
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