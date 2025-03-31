«Реал» и «Интер» могут подписать Криштиану Роналду

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вчера, 17:51

Нападающий «Аль-Насра» может вернуться в Европу.

Португалец готов рассмотреть вариант возвращения в «Реал» этим летом, потому что его контракт с «Аль-Насром» подходит к концу.

Интерес к подписанию Роналду также проявляют «Интер» и «Аль-Хиляль».