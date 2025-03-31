«Реал» и «Интер» могут подписать Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу.
Португалец готов рассмотреть вариант возвращения в «Реал» этим летом, потому что его контракт с «Аль-Насром» подходит к концу.
Интерес к подписанию Роналду также проявляют «Интер» и «Аль-Хиляль».
Ещё два года назад когда португпльца попёрли с МЮ и его так же пихали во все большие клубы, пожалуй чётче за всех высказалась Боруссия Д.
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Так, что сейчас слухов будет много, но останется у шейхов или куда нибудь где полегче, так как он и сам понимает, что не потянет.
Ещё два года назад когда португпльца попёрли с МЮ и его так же пихали во все большие клубы, пожалуй чётче за всех высказалась Боруссия Д.
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Так, что сейчас слухов будет много, но останется у шейхов или куда нибудь где полегче, так как он и сам понимает, что не потянет.
ну не до него, столько проблем, ребятушки, побойтесь Бога!!!
ну не до него, столько проблем, ребятушки, побойтесь Бога!!!