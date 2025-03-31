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«Реал» и «Интер» могут подписать Криштиану Роналду

вчера, 17:51

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу.

Португалец готов рассмотреть вариант возвращения в «Реал» этим летом, потому что его контракт с «Аль-Насром» подходит к концу.

Интерес к подписанию Роналду также проявляют «Интер» и «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:12
А что, нормальный молодой страйкер. На перспективу
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ Максимильян (раскрыть)
сегодня в 03:36
Он слишком молод. Вот ещё лет через пять надо подписывать. Ахахаха
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:58, ред.
Реал - это вряд ли, канеш., но в СериАле ему место точно может найтись. Бедные по евро меркам итальянцы поправят свой бюджет на имени Великого..., ведь маркетинг в футболе нёс, несёт и будет нести нехилые бабки...

Поэтому интерес Интера, с сугубо моей личной колокольни, не выглядит как нечто нереальное. История у клуба богатая, ведь 3 ЛЧ - это не фунт изюма, что для Кришки немаловажный аспект!
xajaks
xajaks
вчера в 23:05
бред сумасшедшего
Максимильян
Максимильян
вчера в 22:52
Мне , как фанату реала было бы приятно увидеть криша снова в составе сливочных.
Он замечательный нападающий! То чего не хватает реалу сейчас.
Atleti
Atleti
вчера в 21:06
По любому было бы интересно увидеть его снова в Европе
Futurista
Futurista ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 20:28
Иногда на одной играет лучше некоторых на трёх)...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:20
40 лет он уже на одной ноге играет
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:57
Интеру как раз нужен новый перспективный нападающий вместо Лаутаро или Тьюрама. А Реал ищет еще одного суперзвезду-страйкера-вингера. А то, ставка на Мбаппе, Вини, Родриго, Беллингем, Эндрик и остальные не вытягивают большие скорости.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 18:52
В Реале его не ценят, он туда не перейдёт.
Его в Аль-Насре ценят, поэтому платят 200 млн за сезон.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 18:51
Вспомнил из анекдота "Фантастика в соседнем отделе". Даже комментировать эту "утку" не хочется. И не буду.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:39
Ох и новости ..он что по Субботам за Реал будет, а по воскресеньям за Интер играть? Ну в пятницу как играющий тренер за Валенсию? ну и новости - одна другой краше.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:32
Да это просто утка
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 18:12
Не.. Он предан Насру.. 🤭
shur
shur
вчера в 18:07
...ради всего святого, Рон уже всё всем доказал! Что касается Реала,
ну не до него, столько проблем, ребятушки, побойтесь Бога!!!
RM_35
RM_35
вчера в 18:03
на сезон и для выхода на замену только если!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:03
Ну, Реал если только на один прощальный матч, а в Интере не совсем же идиоты сидят, что бы подписывать старого проблемного игрока хоть и с именем.
Ещё два года назад когда португпльца попёрли с МЮ и его так же пихали во все большие клубы, пожалуй чётче за всех высказалась Боруссия Д.

"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".

Так, что сейчас слухов будет много, но останется у шейхов или куда нибудь где полегче, так как он и сам понимает, что не потянет.
Гость
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