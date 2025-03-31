Безумные трансферные интриги нового года. «Реал» и «Манчестер Сити» ищут ключевых футболистов

Предлагают большие деньги.
Бруну Фернандеш
Журналисты из Манчестера поймали представителей «Реала» на матчах МЮ. Оценивают опытного португальца. Странная ставка для команды, которая предпочитает подписывать молодых футболистов. Но никто не знает имя тренера «Реала» на будущий сезон. Заговорили о Клоппе вместо Анчелотти. Возможно, перестроят игру в центре поля. «Реал» покинут футболисты, которые пока считаются основными? В любом случае Бруну просматривают. МЮ невыгодно терять капитана. Но вряд ли Фернандеш откажется в 30 лет перейти в «Реал». Шанс всей карьеры.
Флориан Вирц
«Манчестер Сити» сделал свою ставку. Хотя высока вероятность, что де Брюйне останется, Гвардиола ищет управляющего игрой. Народу много. Холанду помогают Мармуш, Фоден и остальные. Но Вирц особенный игрок. Никто не хочет упустить человека, который через несколько лет может всех разрывать в атаке. Или перейти глубже по схеме, как сделал Тони Кроос. Гвардиола нуждается в усилении. Некоторые шаги предпринял зимой. Но если «Манчестер Сити» не накажут снятием десятков очков, будут бороться за Вирца с «Баварией» и «Реалом».
Александер Исак
«Ньюкасл» впервые за 70 лет выиграл английский трофей. На победном параде собралось не меньше фанатов, чем у «Манчестер Сити» после требла. «Сорок» критикуют, что возили Кубок лиги на автобусе с крышей. Зря насмехаются. «Ньюкасл» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов. Зачем лишать верных фанатов праздника? Кубок лиги — ценный трофей для середняков АПЛ. «Ньюкасл» тренера Хау обыграл «Ливерпуль» в финале. Исак огорчил «красных». Теперь 25-летний шведский нападающий ведет переговоры с разными клубами. «Ливерпуль» в списке.
Виктор Дьёкереш
Напарник Исака по сборной Швеции на год старше. Летом Виктору исполнится 27 лет. Дьёкереш в безумной форме. С начала сезона 42 гола в 42 матчах. Перерос чемпионат Португалии. «Спортинг» смирился с потерей шведа. «Арсенал» вчера официально подписал контракт с новым спортивным директором Бертой. Андреа работал в «Атлетико», а там рай для центральных нападающих. У менеджера досье на каждого сильного форварда в мире. «Арсеналу» пора определяться. А если Дьёкереш не хочет быть «канониром», то есть МЮ тренера Аморима.
Винисиус Жуниор
Бразилец готов плюнуть на европейский футбол и получить контракт в Саудовской Аравии? Тяжело отказаться. В отличие от Бензема и Роналду, Жуниор не выигрывал «Золото мяч». Бразилец намного моложе. И не такой стабильный. За сборную Бразилии Винисиус забил шесть мячей. На один меньше, чем у центрального защитника Магуайра в составе сборной Англии. Так ли хорош левый вингер «Реала»? Может, он стал звездой благодаря уровню напарников по клубу? Узнаем в решающих матчах сезона. Винисиус умеет собраться на один отдельно взятый матч.
Вирджил ван Дейк
Как и Винисиус, ван Дейк – второй призер в опросе «Золотого мяча». Уступил Лионелю Месси. Ван Дейку скоро 34 года, но в Саудовскую Аравию вроде бы не собирается. Зато получил приглашения от ПСЖ и «Баварии». Ван Дейк может готовиться к ЧМ-2026 во Франции в одной команде с вратарем Сафоновым. Или переедет в Мюнхен, где Компани знает, как поладить с возрастным центральным защитником. Сам был в шкуре Вирджила. За «Ливерпуль» ван Дейк не всегда играл здорово, но с таким опытом может собраться во Франции и Германии.
Мартин Субименди
«Реал» может отпустить Модрича и подписать Субименди. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» звали Мартина. Испанца из клуба «Реал Сосьедад» ценят. Видят в нем игрока формата Киммиха. Умеет отбирать мяч и отдавать умные передачи. Субименди совмещает в себе черты разных футболистов. Немножко от Бускетса, немножко от Иньесты, немножко от Хави. Хаби Алонсо тоже не забыл. Вот только Мартину и его семье не нравится Англия. А вот в столицу Испании переберется, если «Реал» остановится на его кандидатуре. «Сливочные» ищут опорника с пасом.
Кристиан Ромеро
Слишком хорош, чтобы прозябать в «Тоттенхэме» без Лиги чемпионов. Кути наигрался за клубы без успехов. Если Ромеро позовут в «Атлетико» к Диего Симеоне и другим аргентинцам, то нет смысла отказываться. В АПЛ поиграл, как Хулиан Альварес. А в составе мадридского клуба рядом с Облаком может стать важнее и заметнее. Будет воевать против форвардов уровня Мбаппе и Левандовского, что интересно защитнику. Ромеро не всегда собран, поэтому не в «Реале». Хотя раньше такие слухи тоже бродили. Кристиан – чемпион мира и агрессивный защитник.
Матис Райан Шерки
Игрок французской молодежки теряется по именитости на фоне коллег по списку. Но скауты «Ливерпуля» и «Баварии» не сошли с ума. Шерки может стать открытием. В 21 год наглый атакующий игрок выделяется техникой. В составе команды, которая по составу мощнее, чем «Лион», Райан способен повторить успехи будущих коллег по сборной Франции. Шерки не повезло, что в заявке Дешама есть Тюрам и Мбаппе, Баркола и Дуэ, Коло Муани, Олисе и Дембеле. Шерки нужно играть за гранд, чтобы протиснуться в финальную заявку Франции на ЧМ-2026.
Нико Уильямс
Пересидел в «Атлетике». Братья Уильямсы любят Бильбао и благодарны клубу, который поддержал их небогатую семью. Но дело не в клубном патриотизме. Старший Уильямс помогает брату Нико выбрать будущий клуб. Успехи Рафиньи закрывают путь в «Барселону», как и долги каталонцев. Но даже у «Ливерпуля» нет настолько перспективного человека слева в атаке, как испанский чемпион Европы. Пока Уильямс помогает команде Вальверде пробиться в Лигу чемпионов. А дальше Нико принесет «Атлетику» много денег на развитие академии клуба.
Виктор Осимхен
Из «Наполи» сложно уйти вовремя и в правильный клуб. Кварацхелии ещё повезло с трансфером в ПСЖ. Катарцы единственные, кого иногда слушает владелец неаполитанцев Де Лаурентис. Но они не сумели убедить отдать Осимхена в Париж. Сейчас Виктор вряд ли нужен великолепной команде Луиса Энрике. Зато в АПЛ не только у «Челси» нет сильного центрального форварда. Скауты часто концентрируются на нападающих, которые могут быстро решить многие проблемы команды. Осимхену точно не стоит проводить ещё один сезон в составе «Галатасарая».
а так может лучше взять субименди, чем фернандеша!!
а так может лучше взять субименди, чем фернандеша!!