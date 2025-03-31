Безумные трансферные интриги нового года. «Реал» и «Манчестер Сити» ищут ключевых футболистов

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сегодня, 16:57

Предлагают большие деньги.

Бруну Фернандеш

Журналисты из Манчестера поймали представителей «Реала» на матчах МЮ . Оценивают опытного португальца. Странная ставка для команды, которая предпочитает подписывать молодых футболистов. Но никто не знает имя тренера «Реала» на будущий сезон. Заговорили о Клоппе вместо Анчелотти. Возможно, перестроят игру в центре поля. «Реал» покинут футболисты, которые пока считаются основными? В любом случае Бруну просматривают. МЮ невыгодно терять капитана. Но вряд ли Фернандеш откажется в 30 лет перейти в «Реал». Шанс всей карьеры.

Флориан Вирц

«Манчестер Сити» сделал свою ставку. Хотя высока вероятность, что де Брюйне останется, Гвардиола ищет управляющего игрой. Народу много. Холанду помогают Мармуш, Фоден и остальные. Но Вирц особенный игрок. Никто не хочет упустить человека, который через несколько лет может всех разрывать в атаке. Или перейти глубже по схеме, как сделал Тони Кроос. Гвардиола нуждается в усилении. Некоторые шаги предпринял зимой. Но если «Манчестер Сити» не накажут снятием десятков очков, будут бороться за Вирца с «Баварией» и «Реалом».

Александер Исак

«Ньюкасл» впервые за 70 лет выиграл английский трофей. На победном параде собралось не меньше фанатов, чем у «Манчестер Сити» после требла. «Сорок» критикуют, что возили Кубок лиги на автобусе с крышей. Зря насмехаются. «Ньюкасл» не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов. Зачем лишать верных фанатов праздника? Кубок лиги — ценный трофей для середняков АПЛ . «Ньюкасл» тренера Хау обыграл «Ливерпуль» в финале. Исак огорчил «красных». Теперь 25-летний шведский нападающий ведет переговоры с разными клубами. «Ливерпуль» в списке.

Виктор Дьёкереш

Напарник Исака по сборной Швеции на год старше. Летом Виктору исполнится 27 лет. Дьёкереш в безумной форме. С начала сезона 42 гола в 42 матчах. Перерос чемпионат Португалии. «Спортинг» смирился с потерей шведа. «Арсенал» вчера официально подписал контракт с новым спортивным директором Бертой. Андреа работал в «Атлетико», а там рай для центральных нападающих. У менеджера досье на каждого сильного форварда в мире. «Арсеналу» пора определяться. А если Дьёкереш не хочет быть «канониром», то есть МЮ тренера Аморима.

Винисиус Жуниор

Бразилец готов плюнуть на европейский футбол и получить контракт в Саудовской Аравии? Тяжело отказаться. В отличие от Бензема и Роналду, Жуниор не выигрывал «Золото мяч». Бразилец намного моложе. И не такой стабильный. За сборную Бразилии Винисиус забил шесть мячей. На один меньше, чем у центрального защитника Магуайра в составе сборной Англии. Так ли хорош левый вингер «Реала»? Может, он стал звездой благодаря уровню напарников по клубу? Узнаем в решающих матчах сезона. Винисиус умеет собраться на один отдельно взятый матч.

Вирджил ван Дейк

Как и Винисиус, ван Дейк – второй призер в опросе «Золотого мяча». Уступил Лионелю Месси. Ван Дейку скоро 34 года, но в Саудовскую Аравию вроде бы не собирается. Зато получил приглашения от ПСЖ и «Баварии». Ван Дейк может готовиться к ЧМ -2026 во Франции в одной команде с вратарем Сафоновым. Или переедет в Мюнхен, где Компани знает, как поладить с возрастным центральным защитником. Сам был в шкуре Вирджила. За «Ливерпуль» ван Дейк не всегда играл здорово, но с таким опытом может собраться во Франции и Германии.

Мартин Субименди

«Реал» может отпустить Модрича и подписать Субименди. «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» звали Мартина. Испанца из клуба «Реал Сосьедад» ценят. Видят в нем игрока формата Киммиха. Умеет отбирать мяч и отдавать умные передачи. Субименди совмещает в себе черты разных футболистов. Немножко от Бускетса, немножко от Иньесты, немножко от Хави. Хаби Алонсо тоже не забыл. Вот только Мартину и его семье не нравится Англия. А вот в столицу Испании переберется, если «Реал» остановится на его кандидатуре. «Сливочные» ищут опорника с пасом.

Кристиан Ромеро

Слишком хорош, чтобы прозябать в «Тоттенхэме» без Лиги чемпионов. Кути наигрался за клубы без успехов. Если Ромеро позовут в «Атлетико» к Диего Симеоне и другим аргентинцам, то нет смысла отказываться. В АПЛ поиграл, как Хулиан Альварес. А в составе мадридского клуба рядом с Облаком может стать важнее и заметнее. Будет воевать против форвардов уровня Мбаппе и Левандовского, что интересно защитнику. Ромеро не всегда собран, поэтому не в «Реале». Хотя раньше такие слухи тоже бродили. Кристиан – чемпион мира и агрессивный защитник.

Матис Райан Шерки

Игрок французской молодежки теряется по именитости на фоне коллег по списку. Но скауты «Ливерпуля» и «Баварии» не сошли с ума. Шерки может стать открытием. В 21 год наглый атакующий игрок выделяется техникой. В составе команды, которая по составу мощнее, чем «Лион», Райан способен повторить успехи будущих коллег по сборной Франции. Шерки не повезло, что в заявке Дешама есть Тюрам и Мбаппе, Баркола и Дуэ, Коло Муани, Олисе и Дембеле. Шерки нужно играть за гранд, чтобы протиснуться в финальную заявку Франции на ЧМ -2026.

Нико Уильямс

Пересидел в «Атлетике». Братья Уильямсы любят Бильбао и благодарны клубу, который поддержал их небогатую семью. Но дело не в клубном патриотизме. Старший Уильямс помогает брату Нико выбрать будущий клуб. Успехи Рафиньи закрывают путь в «Барселону», как и долги каталонцев. Но даже у «Ливерпуля» нет настолько перспективного человека слева в атаке, как испанский чемпион Европы. Пока Уильямс помогает команде Вальверде пробиться в Лигу чемпионов. А дальше Нико принесет «Атлетику» много денег на развитие академии клуба.

Виктор Осимхен