«Реал» хочет подписать Бруну Фернандеша

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вчера, 16:20

Хавбек имеет шансы перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».

«Сливочные» видят в игроке замену Луке Модричу. Возможная стоимость трансфера оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.