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«Реал» хочет подписать Бруну Фернандеша

вчера, 16:20

Хавбек Бруну Фернандеш имеет шансы перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».

«Сливочные» видят в игроке замену Луке Модричу. Возможная стоимость трансфера оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.

«Дьяволы» хотели бы сохранить полузащитника в команде, но его продажа могла бы существенно помочь МЮ в финансовом плане.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:29
Похоже на жирную утятину)))
Я понял бы еще если бы ценник был млн 50, типо опытный игрок, в центр поля вместо Модрича....а тут 90 лямов....)))
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:01
Думаю МЮ будет лучше, если он уйдет. Много психует, необдуманных и поспешных решений, нарушений удалений. Капитан МЮ должен быть другой
Брулин
Брулин
вчера в 17:46
За 30-летнего 90 лямов. Не поверю в такой трансфер Мадрида
протон
протон
вчера в 17:08
Как-то Реал и 90 лямов не очень правдоподобно звучит да ещё и за 30 летнего игрока
RM_35
RM_35
вчера в 17:06
утятина!! Реал и так редко берет игроков за 30+ и то только бесплатно, а тут за такую цену его и подавно не будут брать!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:44
Скоро уже 31 год.
Не думаю, что Реал всерьез готов выкупать его.
Да и по ЗП, сливочные хоть и платят огромные зар.платы своим игрокам, но всё же его 355 тыс.евро в неделю многовато.
shur
shur ответ c88fbv5suhgr (раскрыть)
вчера в 16:44
"...Давно Бруну надо валить с МЮ..." ...валить,чтобы ещё кого нибудь
развалить...!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:39
Это просто смешно) ладно если за 20-30 лямов. Перес никогда в жизни не будет платить почти за 31 летнего игрока 100 млн $.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:35
Только не этого парня, он неудачник, Кристофер Мартинс круче его прямо сейчас.
Atleti
Atleti
вчера в 16:33
Они хотят вылета МЮ в Чемпионшип?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30
Вообще не верю в такие сказки. Он уже своё отыграл в МЮ .
112910415
112910415
вчера в 16:28
предмет переговоров, однако !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:13
Просто можно делать отдельно ставки победа хозяев и победа гостей, то есть противоречащие друг другу, а также есть вариант ставки победа хозяев или гостей - в этом случае победа любой из команд будет выигрышем, а ничья будет проигрышем.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:07
Качжется что без Бруно МЮ окончательно утонет в своей безнравственности. Больше в составе да и в клубе ментально здоровых людей не наблюдается.
c88fbv5suhgr
c88fbv5suhgr
вчера в 16:06
Давно Бруну надо валить с МЮ
Гость
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