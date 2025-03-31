«Реал» хочет подписать Бруну Фернандеша

Хавбек Бруну Фернандеш имеет шансы перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал».
«Сливочные» видят в игроке замену Луке Модричу. Возможная стоимость трансфера оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов.
«Дьяволы» хотели бы сохранить полузащитника в команде, но его продажа могла бы существенно помочь МЮ в финансовом плане.
Не думаю, что Реал всерьез готов выкупать его.
Да и по ЗП, сливочные хоть и платят огромные зар.платы своим игрокам, но всё же его 355 тыс.евро в неделю многовато.
Не думаю, что Реал всерьез готов выкупать его.
Да и по ЗП, сливочные хоть и платят огромные зар.платы своим игрокам, но всё же его 355 тыс.евро в неделю многовато.