Кунде хочет остаться в «Барселоне»

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вчера, 17:11

По данным источника, несколько недель назад руководство «Барселоны» высказало намерение продлить контракт с защитником .

Спортивный директор «блауграны» Деку вступил в переговоры с футболистом и получил положительный ответ.

Игрок чувствует себя значимой частью команды, так как принял участие во всех 45 матчах прошедшего сезона и имеет влияние в раздевалке. Тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом и руководство клуба рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с 26-летним футболистом.

Все перечисленные факторы служат мотивацией для Кунде подписать новый контракт. Переговоры находятся на начальной стадии, однако представители «Барселоны» удовлетворены реакцией игрока на предложение.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны лондонского «Челси».