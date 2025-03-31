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Кунде хочет остаться в «Барселоне»

вчера, 17:11

По данным источника, несколько недель назад руководство «Барселоны» высказало намерение продлить контракт с защитником Жюлем Кунде.

Спортивный директор «блауграны» Деку вступил в переговоры с футболистом и получил положительный ответ.

Игрок чувствует себя значимой частью команды, так как принял участие во всех 45 матчах прошедшего сезона и имеет влияние в раздевалке. Тренерский штаб во главе с Хансом-Дитером Фликом и руководство клуба рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с 26-летним футболистом.

Все перечисленные факторы служат мотивацией для Кунде подписать новый контракт. Переговоры находятся на начальной стадии, однако представители «Барселоны» удовлетворены реакцией игрока на предложение.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны лондонского «Челси».

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Начались торги !Если так пойдет то лучше Барсе продать!А то опять повышенные зарплаты будут!И тупик
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:18, ред.
Изначально было понятно, что просто хотят новый, улучшенный контракт 🙃 ЗП большая, но можно ещё больше получать «моднику» 😁
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