Защитник «Боруссии» Дортмунд Шлоттербек выбыл до конца сезона из-за травмы

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что защитник Нико Шлоттербек выбыл из строя на оставшуюся часть текущего сезона из-за разрыва мениска левого колена.
По словам спортивного директора «шмелей» Себастьяна Келя, отсутствие немца – серьезная потеря для команды.
Отсутствие Нико будет ощутимым для нашей команды. Он является ценным игроком и демонстрировал стабильно высокий уровень игры в течение всего сезона. Мы искренне желаем ему скорейшего выздоровления и готовы оказать всю необходимую поддержку на пути к восстановлению.
Против Барсы шансы были малы, но после травмы нашего лучшего защитника, шансов стало кратно меньше. Так ещё и в Бундеслиге без него будет крайне сложно.
Звучит как будто это запоздалая первоапрельская шутка. Игрок который за 3 сезона из-за травм пропустил лишь 4 матча, сейчас выбывает до следующего сезона из-за травмы полученной на тренировке с игроками резерва
Против Барсы шансы были малы, но после травмы нашего лучшего защитника, шансов стало кратно меньше. Так ещё и в Бундеслиге без него будет крайне сложно.
Звучит как будто это запоздалая первоапрельская шутка. Игрок который за 3 сезона из-за травм пропустил лишь 4 матча, сейчас выбывает до следующего сезона из-за травмы полученной на тренировке с игроками резерва