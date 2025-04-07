Защитник «Боруссии» Дортмунд Шлоттербек выбыл до конца сезона из-за травмы

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что защитник выбыл из строя на оставшуюся часть текущего сезона из-за разрыва мениска левого колена.

По словам спортивного директора «шмелей» Себастьяна Келя, отсутствие немца – серьезная потеря для команды.

Отсутствие Нико будет ощутимым для нашей команды. Он является ценным игроком и демонстрировал стабильно высокий уровень игры в течение всего сезона. Мы искренне желаем ему скорейшего выздоровления и готовы оказать всю необходимую поддержку на пути к восстановлению.