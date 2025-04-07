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Защитник «Боруссии» Дортмунд Шлоттербек выбыл до конца сезона из-за травмы

вчера, 17:53

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщила, что защитник Нико Шлоттербек выбыл из строя на оставшуюся часть текущего сезона из-за разрыва мениска левого колена.

По словам спортивного директора «шмелей» Себастьяна Келя, отсутствие немца – серьезная потеря для команды.

Отсутствие Нико будет ощутимым для нашей команды. Он является ценным игроком и демонстрировал стабильно высокий уровень игры в течение всего сезона. Мы искренне желаем ему скорейшего выздоровления и готовы оказать всю необходимую поддержку на пути к восстановлению.

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Все комментарии
2jjccd5e6364
2jjccd5e6364 ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
Не перегибайте палку, любезный.
В ответке МС с Реалом Холланд не играл - травму получил... Вы ж не сокрушались от факта, что Реалу с этим повезло. Не так ли ? ))

Сейчас сливочные против Арсенала играть будут, у которого в атаке нихрена никого нет. Опять не везёт РМ ?!

P.S. Ну ! Чего молчим то ??!! )))
протон
протон
вчера в 19:50
Очень неприятная новость в столь важном отрезке сезона, который повлияет на Дортмунд в ближайшие пару лет.
Против Барсы шансы были малы, но после травмы нашего лучшего защитника, шансов стало кратно меньше. Так ещё и в Бундеслиге без него будет крайне сложно.
Звучит как будто это запоздалая первоапрельская шутка. Игрок который за 3 сезона из-за травм пропустил лишь 4 матча, сейчас выбывает до следующего сезона из-за травмы полученной на тренировке с игроками резерва
Dr_Martins
Dr_Martins
вчера в 19:00
Самый быстрый ЦЗ БД. Большая потеря.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:36
Им и здесь повезло.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:27
Кажется у Барселоны совсем не будет сопротивления в 1/4 финала ЛЧ
RM_35
RM_35
вчера в 18:25
как же не повезло игроку, на носу важнейшие матчи с барсой, а он выбыл!! здоровья конечно!!!
а барсукам как обычно везет, что ни матч, так у соперника проблемы: у боруссии защитник основной выбыл, перед этим у бетиса иско не играл из-за перебора желтых и так можно практически про каждый матч перечислять!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:55
Потеря конечно для БД! Игроку скорейшего выздоровления!
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