«Атлетико» лишился двух игроков основы

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вчера, 13:40

У полузащитников «Атлетико» и в ходе обследования были подтверждены мышечные травмы низкой степени тяжести. Обоим игрокам предстоит пройти курс физиотерапии, а позже восстановление в тренажёрном зале. Сроки возвращения будут зависеть от их самочувствия.

В текущем сезоне де Пауль сыграл 33 матча, в которых забил 3 мяча, отдал 8 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. На счету Лино 39 игр, 4 гола, 6 ассистов и 3 жёлтых карточки.

Напомним, 3 апреля «Атлетико» уступил «Барселоне» в полуфинале Кубка Испании (0:1).