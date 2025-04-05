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«Атлетико» лишился двух игроков основы

вчера, 13:40

У полузащитников «Атлетико» Родриго де Пауля и Самуэля Лино в ходе обследования были подтверждены мышечные травмы низкой степени тяжести. Обоим игрокам предстоит пройти курс физиотерапии, а позже восстановление в тренажёрном зале. Сроки возвращения будут зависеть от их самочувствия.

В текущем сезоне де Пауль сыграл 33 матча, в которых забил 3 мяча, отдал 8 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. На счету Лино 39 игр, 4 гола, 6 ассистов и 3 жёлтых карточки.

Напомним, 3 апреля «Атлетико» уступил «Барселоне» в полуфинале Кубка Испании (0:1).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:50
Скорейшего выздоравления
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:00
Пожелаю игрокам скорейшего восстановления!
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