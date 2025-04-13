МЮ планирует продать трёх футболистов этим летом

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сегодня, 00:11

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трём игрокам в предстоящее трансферное окно.

Речь идёт о полузащитнике , вратаре и вингере .

Интерес к бразильскому и камерунскому футболистам проявляют представители саудовской лиги, которые готовы предложить за каждого из них сумму в районе 20 миллионов фунтов.

Молодой аргентинский вингер привлек внимание «Наполи».