Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

МЮ планирует продать трёх футболистов этим летом

сегодня, 00:11

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трём игрокам в предстоящее трансферное окно.

Речь идёт о полузащитнике Каземиро, вратаре Андре Онане и вингере Алехандро Гарначо.

Интерес к бразильскому и камерунскому футболистам проявляют представители саудовской лиги, которые готовы предложить за каждого из них сумму в районе 20 миллионов фунтов.

Молодой аргентинский вингер привлек внимание «Наполи».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Осимхен заявил, что ещё не определился со своим будущим
Вчера, 23:02
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по трансферу Йилдыза
Вчера, 22:26
«Реал» не планирует продавать Милитао
Вчера, 22:06
Слухи«Реал» рассматривает Майну в качестве альтернативы Субименди
Вчера, 21:14
Слухи«Реал» просматривал игрока «Боруссии» Дортмунд в матче против «Барселоны»
Вчера, 21:08
Слухи«Арсенал» поспорит с «Челси» за подписание защитника «Барселоны»
Вчера, 20:11
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ резьба (раскрыть)
сегодня в 12:26
Отчасти верно.
резьба
резьба ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
Ни один тренер не согласится отдать хорошо играющего футболиста по прихоти спортивного директора "экономящего бабло". Если тренеры не участвуют в решении таких вопросов - футбола вообще не существует. Одно дело когда это Осимхен игравший в футбол на высоком уровне только 1 сезон, но требующий к себе отношение как к новому Роналду. И совсем другое, когда это пятикратный победитель лиги чемпионов Каземиро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ резьба (раскрыть)
сегодня в 11:55
Высокая зарплата игрока ... для тренера - до фени. Тренеру надо, чтоб футболист играл; остальное же - забота спортдира и других клубных бюрократов.
резьба
резьба
сегодня в 11:26
Каземиро - единственный ценный футболист Юнайтед, ведь именно он входит в число лидеров АПЛ по отборам и перехватам. Единственное что может не устраивать в нем тренера, это высокая зарплата.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:22, ред.
)))))))))) Да уж ..., обрадовал.
А я то думал сегодня пропущу ....... Тут же теперь никак! ))

Взаимно!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:18, ред.
...Ну это судьба! Пошёл завтракать, по Матч Тв говорят: " Сегодня Всемирный День Рок"н" ролла, с праздником Братушка!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:54, ред.
"Sailing" - лебединая его вещь (1975 год, если не ошибаюсь)

P.S. Лан. Давай тормознем. Щас обоих накрячут - кто Реал полоскать будет ? )))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:50
...Назарет, Слейд, ТиРекс - наше всё, Я бы на болельщика Селтика с удовольствием сходил, хрипоца завораживает...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:45, ред.
Ах да! Я также смотрел Металлику, Хиппов и Назарет ( с ещё живыми Маккаферти и Керслейком)
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:42
...снимаю Шляпу и от всей души завидую сударь! Теперь Я твой подписчик мистер Петля,но не обессудьте, бываю резковат, ну что поделаешь если кое кто порою души бередит, хорошего дня!!!
Я на Хипах был, на Коллинзе, на Space, Металлике, хотел на Макара попасть,потом передумал, теперь жалею, с Битлами вырос
с ними и ..... ! Хорошего Дня,чувак!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
Я вживую смотрел Пинк Флойд, Рамштайн, Кинг Кримсон, Дип Перпл, Роберта Планта, Дио (с Блэк Саббат), Фила Коллинза, Пола Маккартни, Брайана Ферри, Манфред Манна, Accept и U 2...
Ну а мой батя, плюсом ко всему Выше перечисленному, смотрел ещё и Dire Straits, Мадонну, Элтона Джона, Yes, Милен Фармер, Глена Хьюза, Ковердейла, Стинга и, представь фантастику - Ричи Блэкмора и Дэвида Боуи!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 09:18
...Я бы на AC-DC сходил бы, если пенсии на билетик хватило?!
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 09:14
"...Убили Великий Клуб...." в том числе и Они...!!!
galem72
galem72
сегодня в 09:04
От бразила нужно избавляться в первую очередь. Только его зарплата убивает настроение в раздевалке. Чувака хватает на один тайм, еле передвигается по полю, а получает словно действующий топ-игрок.
Онане вставить пистонов по самое не хочу за его ляпы и выходки и усадить на лавку до следующего сезона. Пусть потом доказывает свою основу. Почему молодой нормальный кипер Алтай должен наблюдать за его убогостью с запаса?
Гарначо точно продавать не нужно, пока за него не предложат большие бабки. Не купят — ну и ладно! Это не самый пустой и бесполезный игрок.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:08
Интересно, а владельцев продать нельзя?)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:53
Тренера продайте
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:25
Убили великий клуб....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:21
Всё правильно. Отдавайте за бесплатно последних из живых, и распускайте эту богадельню. Пусть игроки найдут работу по призванию, а Траффорд зарабатывает на рок-концертах, - акустика там превосходная...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:28, ред.
Продавать нужно всех и покупать новых. Но ни в коем случае не держать новых игроков вместе со старыми - от них могут перейти пораженческие настроения. Только строительство новой команды может возродить былую славу легендарного клуба Манчестер Юнайтед. Избавиться бы ещё от американских хозяев...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:44
Весь неликвид в саудитию отправляют))))
протон
протон
сегодня в 00:12
МЮ пока мертв, и Кунья этого не изменит, только свою карьеру похоронит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 