МЮ планирует продать трёх футболистов этим летом

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трём игрокам в предстоящее трансферное окно.
Речь идёт о полузащитнике Каземиро, вратаре Андре Онане и вингере Алехандро Гарначо.
Интерес к бразильскому и камерунскому футболистам проявляют представители саудовской лиги, которые готовы предложить за каждого из них сумму в районе 20 миллионов фунтов.
Молодой аргентинский вингер привлек внимание «Наполи».
А я то думал сегодня пропущу ....... Тут же теперь никак! ))
Взаимно!
А я то думал сегодня пропущу ....... Тут же теперь никак! ))
Взаимно!
P.S. Лан. Давай тормознем. Щас обоих накрячут - кто Реал полоскать будет ? )))
P.S. Лан. Давай тормознем. Щас обоих накрячут - кто Реал полоскать будет ? )))
Я на Хипах был, на Коллинзе, на Space, Металлике, хотел на Макара попасть,потом передумал, теперь жалею, с Битлами вырос
с ними и ..... ! Хорошего Дня,чувак!!!
Я на Хипах был, на Коллинзе, на Space, Металлике, хотел на Макара попасть,потом передумал, теперь жалею, с Битлами вырос
с ними и ..... ! Хорошего Дня,чувак!!!
Ну а мой батя, плюсом ко всему Выше перечисленному, смотрел ещё и Dire Straits, Мадонну, Элтона Джона, Yes, Милен Фармер, Глена Хьюза, Ковердейла, Стинга и, представь фантастику - Ричи Блэкмора и Дэвида Боуи!!!
Ну а мой батя, плюсом ко всему Выше перечисленному, смотрел ещё и Dire Straits, Мадонну, Элтона Джона, Yes, Милен Фармер, Глена Хьюза, Ковердейла, Стинга и, представь фантастику - Ричи Блэкмора и Дэвида Боуи!!!
Онане вставить пистонов по самое не хочу за его ляпы и выходки и усадить на лавку до следующего сезона. Пусть потом доказывает свою основу. Почему молодой нормальный кипер Алтай должен наблюдать за его убогостью с запаса?
Гарначо точно продавать не нужно, пока за него не предложат большие бабки. Не купят — ну и ладно! Это не самый пустой и бесполезный игрок.
Онане вставить пистонов по самое не хочу за его ляпы и выходки и усадить на лавку до следующего сезона. Пусть потом доказывает свою основу. Почему молодой нормальный кипер Алтай должен наблюдать за его убогостью с запаса?
Гарначо точно продавать не нужно, пока за него не предложат большие бабки. Не купят — ну и ладно! Это не самый пустой и бесполезный игрок.