«Реал» не планирует продавать Милитао

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао продолжает проходить реабилитацию после травмы колена, полученной в ноябре прошлого года.
27-летний футболист выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам с командой в начале нового сезона.
Это уже вторая подобная травма для Милитао за последние годы. Несмотря на это, руководство «Реала» сохраняет доверие к игроку и планирует сохранить его в составе команды.
Предполагается, что по возвращении Милитао будет бороться за место в основном составе.