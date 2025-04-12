«Реал» не планирует продавать Милитао

1744484797

вчера, 22:06

Центральный защитник «Реала» продолжает проходить реабилитацию после травмы колена, полученной в ноябре прошлого года.

27-летний футболист выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам с командой в начале нового сезона.

Это уже вторая подобная травма для Милитао за последние годы. Несмотря на это, руководство «Реала» сохраняет доверие к игроку и планирует сохранить его в составе команды.

Предполагается, что по возвращении Милитао будет бороться за место в основном составе.