Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» не планирует продавать Милитао

вчера, 22:06

Центральный защитник «Реала» Эдер Милитао продолжает проходить реабилитацию после травмы колена, полученной в ноябре прошлого года.

27-летний футболист выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. Ожидается, что он сможет вернуться к тренировкам с командой в начале нового сезона.

Это уже вторая подобная травма для Милитао за последние годы. Несмотря на это, руководство «Реала» сохраняет доверие к игроку и планирует сохранить его в составе команды.

Предполагается, что по возвращении Милитао будет бороться за место в основном составе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» рассматривает Майну в качестве альтернативы Субименди
Вчера, 21:14
Слухи«Реал» просматривал игрока «Боруссии» Дортмунд в матче против «Барселоны»
Вчера, 21:08
Слухи«Арсенал» поспорит с «Челси» за подписание защитника «Барселоны»
Вчера, 20:11
СлухиВингер «Монако» может перейти в «Ньюкасл»
Вчера, 19:32
Слухи«Бетис» близок к заключению сделки по Антони
Вчера, 18:10
Слухи«Бавария» проявляет интерес к вратарю «Брайтона»
Вчера, 17:50
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:02
поправится и будет полезен
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:47
Осасуна и Барса сыграли в четверг. и что? на протест и просьбы ноль внимания.
у ЛаЛиги свои правила.
надо в летом всем собраться и договориться о новых правилах.
но Реал бойкотируют диалог с ЛаЛигой.
теперь и Барса после недавнего скандала по делу Ольмо.
бойкот неконструктивен.
многие вещи достигают через переговоры. и взаимных соглашений
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:43
кого то подобные ситуации закаляют, а кого то просто ломают.
лучшую форму вернутся вряд ли получится.
но восстьановится можно и надо, если хочет играть.
и здесь главное, чтоб не было рецидив.
Марко ван Бастена именно рецидивы разрушили здоровье и карьеру.
но есть и другие примеры.
Алекс Дель Пьеро рано получил травму крестов. но вернулся и более 10 лет играл на уровне лучшего форварда.
или Рууд Ван Нистелрой.
он дожен был вот вот стать игроком МЮ, и получает травму.
САФ все равно подписал его, верил, что голландец станет сильней характером.
а Роберто Баджо?
надеюсь, и Милитао вернется. все зависит от него. его отношения.
Remarque
Remarque
вчера в 22:29
Этот хрусталь вряд ли кому-то за деньги нужен.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:27
Кстати, всё таки, какие же подлецы сидят в руководстве Ла Лиги. Говорят, что Алавес согласился на перенос матча на субботу по просьбе Реала. Но Ла Лига отказала. Сделают всё, чтоб навредить мадридскому Реалу. Но ничего. Реал ещё вернет себе хорошую форму! Травмированных игроков очень сильно не хватает, в том числе и Милитао в своей лучшей версии! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:21
Да просто некому его продать
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:11
Будем надеяться, что он наберёт свою лучшую форму!!!
Но после таких травм, обычно на набирают свою лучшую форму.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:11
Сейчас Милитао главное поправится , ну а там видно будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 